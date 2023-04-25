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إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أبريل 2023, 10:39 صباحا
إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين
مدرب روما جوزيه مورينيو. (إنترنت)
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أعرب مدرب روما، جوزيه مورينيو، عن أسفه لمشاكل الإصابات بفريقه صاحب المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعد إصابة لاعبين اثنين آخرين خلال الهزيمة المكلفة (3-1) خارج أرضه أمام أتالانتا، وخرج المدافع دييغو لورينتي من الملعب بسبب الألم، بينما عانى المهاجم باولو ديبالا من مشاكل في كاحله بعد تدخل عنيف.

وقال مورينيو لمنصة دازون «أنهينا المباراة بتسعة لاعبين وما زلنا نلعب في هذا الوضع. من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أنتقد هذا الفريق. إنهم يلعبون وفقا لحدودهم»، وتزيد الإصابات الأخيرة من مخاوف المدرب البرتغالي، حيث يغيب ريك كارسدورب وكريس سمولينغ وجورجينيو فينالدم في وقت يخوض روما فيه مباريات مهمة، حسب «رويترز».

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وأضاف مورينيو «أعتقد أن كل مدرب حتى في أغنى الأندية سيواجه مشكلة عندما يغيب لاعبون. بالنسبة لبعض الأندية هذه مشكلة صغيرة وبالنسبة لنا فهي مشكلة كبيرة. سمولينغ هو سمولينغ، كان دييغو يتأقلم بشكل جيد للغاية والآن هو أيضا بعيد عن الفريق. من الواضح أن الأمر سيكون صعبا للغاية بالنسبة لنا».

ويستضيف روما السبت المقبل ميلان صاحب المركز الرابع الذي يتساوى برصيد 56 نقطة مع فريق مورينيو. ويجب أن يلعب روما أيضاً مع مونزا وإنتر في بداية مايو قبل مواجهة باير ليفركوزن في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي يوم 11 مايو المقبل.

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