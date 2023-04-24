البطل الأولمبي مو فرح يعلن اعتزاله في سبتمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

قال البريطاني مو فرح الفائز بأربعة ألقاب أولمبية إنه سينهي مسيرته مع ألعاب القوى في سباق «غريت نورث رن» في سبتمبر المقبل.

واحتل فرح المركز التاسع في ظهوره الأخير في ماراثون لندن الأحد، بعدما قطع المسافة في ساعتين وعشر دقائق و28 ثانية، وبفارق تسع دقائق عن الفائز كيلفن كيبتوم، حسب «رويترز».

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وسيشارك الرياضي البريطاني البالغ عمره 40 عاما في سباق مانشستر في 21 مايو، قبل أن يختتم مسيرته في سباق نصف الماراثون غريت نورث رن في العاشر من سبتمبر 2023.

وأبلغ فرح هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بعد ماراثون لندن «جزء مني يريد أن يبكي. سأفتقد هذا الشعور. أنا مفعم بالمشاعر».

وأضاف: «سباق غريت نورث رن سيكون الأخير لي، وستكون هذه كلمة الوداع بالنسبة لي»، وسبق لفرح الفوز بسباق غريت نورث رن ست مرات.