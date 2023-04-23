حارس برشلونة يحرز رقما قياسيا عقب الفوز على أتلتيكو

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني مارك أندريه تير شتيغن رقمًا قياسيًا جديدًا عقب الفوز الأحد على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعادل الحارس الألماني بخروجه بشباك نظيفة من مباراة اليوم رقم زميله السابق في الفريق كلاوديو برافو، الذي صمد 23 مباراة دون استقبال أي هدف، خلال موسم واحد في «الليغا» الإسبانية، وفق «أوبتا» للإحصاءات.

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وتفصل شتيغن عن الرقم القياسي كأكثر حارس تحقيقا لمباريات بشباك نظيفة ثلاث مباريات، والمسجل باسم حارس فريق ديبورتيفو لاكورونيا فرانشيسكو ليانو، الذي حققه في موسم 1993-1994 مع 26 مباراة دون استقبال أهداف.

ووصل تير شتيغن إلى 13 مباراة بشباك نظيفة في ملعب «سبوتيفاي كامب نو» معقل فريقه البارسا، من أصل 15 مباراة خاضها على هذا الملعب، بينما لم يستقبل إلا هدفين فقط، في التعادل بهدف لمثله مع الجار إسبانيول والفوز بهدفين لهدف على الغريم ريال مدريد.

وحقق حارس مرمى بروسيا مونشنغلادباخ السابق نسبة تصديات على ملعب البارسا هذا الموسم في الليغا وصلت إلى 92.86%.

شتيغن في ليلة قياسية

كما تفوق الحارس الألماني على حارسي بورتو البرتغالي كارلوس سيلفا وفيتور بايا وحارس تشيلسي الإنجليزي بيتر تشيك، إذ استقبلت شباك البارسا تسعة أهداف فقط خلال 30 جولة في الدوري، بينما استقبلت شباك الحراس الثلاثة عشرة أهداف، لينفرد شتيغن بالرقم القياسي كونه الحارس الأقل في الدوريات الخمس الكبرى استقبالًا للأهداف في أول ثلاثين جولة من الدوري عبر التاريخ.

أشاد مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز بحارس مرمى فريقه عقب الإنجاز التاريخي، وقال في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «تير شتيغن من بين أفضل ثلاثة حراس مرمى في العالم حاليًا، وبسبب طريقتنا في اللعب، والتي تعتمد على مشاركة الحارس في بناء الهجمات بقدميه، أعتقد أنه الأفضل».