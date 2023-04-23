  • Alwasat News
Atwasat

حارس برشلونة يحرز رقما قياسيا عقب الفوز على أتلتيكو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 08:25 مساء
حارس برشلونة يحرز رقما قياسيا عقب الفوز على أتلتيكو
حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني مارك أندريه تير شتيغن. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أحرز حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني مارك أندريه تير شتيغن رقمًا قياسيًا جديدًا عقب الفوز الأحد على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعادل الحارس الألماني بخروجه بشباك نظيفة من مباراة اليوم رقم زميله السابق في الفريق كلاوديو برافو، الذي صمد 23 مباراة دون استقبال أي هدف، خلال موسم واحد في «الليغا» الإسبانية، وفق «أوبتا» للإحصاءات.

- الدوري الإسباني: برشلونة يستقبل أتلتيكو في لقاء «استعادة التوازن»​
- مدرب برشلونة يشيد بنجم أتلتيكو مدريد قبل المواجهة بينهما

وتفصل شتيغن عن الرقم القياسي كأكثر حارس تحقيقا لمباريات بشباك نظيفة ثلاث مباريات، والمسجل باسم حارس فريق ديبورتيفو لاكورونيا فرانشيسكو ليانو، الذي حققه في موسم 1993-1994 مع 26 مباراة دون استقبال أهداف.

ووصل تير شتيغن إلى 13 مباراة بشباك نظيفة في ملعب «سبوتيفاي كامب نو» معقل فريقه البارسا، من أصل 15 مباراة خاضها على هذا الملعب، بينما لم يستقبل إلا هدفين فقط، في التعادل بهدف لمثله مع الجار إسبانيول والفوز بهدفين لهدف على الغريم ريال مدريد.
وحقق حارس مرمى بروسيا مونشنغلادباخ السابق نسبة تصديات على ملعب البارسا هذا الموسم في الليغا وصلت إلى 92.86%.

شتيغن في ليلة قياسية
كما تفوق الحارس الألماني على حارسي بورتو البرتغالي كارلوس سيلفا وفيتور بايا وحارس تشيلسي الإنجليزي بيتر تشيك، إذ استقبلت شباك البارسا تسعة أهداف فقط خلال 30 جولة في الدوري، بينما استقبلت شباك الحراس الثلاثة عشرة أهداف، لينفرد شتيغن بالرقم القياسي كونه الحارس الأقل في الدوريات الخمس الكبرى استقبالًا للأهداف في أول ثلاثين جولة من الدوري عبر التاريخ.

أشاد مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز بحارس مرمى فريقه عقب الإنجاز التاريخي، وقال في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «تير شتيغن من بين أفضل ثلاثة حراس مرمى في العالم حاليًا، وبسبب طريقتنا في اللعب، والتي تعتمد على مشاركة الحارس في بناء الهجمات بقدميه، أعتقد أنه الأفضل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حارس الريال لم يفرط في لقب الدوري رغم ابتعاد برشلونة

حارس الريال لم يفرط في لقب الدوري رغم ابتعاد برشلونة
عودة «سومو بكاء الأطفال» بعد توقف 4 سنوات بسبب الجائحة

عودة «سومو بكاء الأطفال» بعد توقف 4 سنوات بسبب الجائحة
شجرة عمرها 5 آلاف سنة في تشيلي تروي تاريخ التغير المناخي

شجرة عمرها 5 آلاف سنة في تشيلي تروي تاريخ التغير المناخي
«مولار سيتي».. مدينة مكسيكية تستقطب الأميركيين بأسعار مغرية للعناية بالأسنان

«مولار سيتي».. مدينة مكسيكية تستقطب الأميركيين بأسعار مغرية للعناية بالأسنان
كما في الميدان.. مواجهة مفتوحة في السودان على مواقع التواصل الاجتماعي

كما في الميدان.. مواجهة مفتوحة في السودان على مواقع التواصل الاجتماعي
حجوزات الطيران الصيفية تمتلئ.. رغم ارتفاع أسعار التذاكر

حجوزات الطيران الصيفية تمتلئ.. رغم ارتفاع أسعار التذاكر
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»

حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
وفاة الفنان السوري محمد قنوع

وفاة الفنان السوري محمد قنوع
مدرب برشلونة يشيد بنجم أتلتيكو مدريد قبل المواجهة بينهما

مدرب برشلونة يشيد بنجم أتلتيكو مدريد قبل المواجهة بينهما
«غوغل» توقف موقتاً أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي

«غوغل» توقف موقتاً أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي
«ذا نيويورك تايمز»: قوات حميدتي حصلت على سلاح من حفتر

«ذا نيويورك تايمز»: قوات حميدتي حصلت على سلاح من حفتر
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني
«أكلات ماجدة 2» (حـ 18): الطبق المصري الحووشي ورز بلبن

«أكلات ماجدة 2» (حـ 18): الطبق المصري الحووشي ورز بلبن
العثور على حطام سفينة دمرتها غواصة أميركية في الحرب العالمية الثانية على متنها أكثر من ألف أسير

العثور على حطام سفينة دمرتها غواصة أميركية في الحرب العالمية الثانية على متنها ...
هزة أرضية بقوة 5.5 درجة جنوب مالطا شعر بها سكان الجزيرة

هزة أرضية بقوة 5.5 درجة جنوب مالطا شعر بها سكان الجزيرة
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟

من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
«معيدين ولّا صايمين؟».. سؤال يعكر أجواء احتفال الليبيين بعيد الفطر بسبب «خلاف الرؤية» (صور)

«معيدين ولّا صايمين؟».. سؤال يعكر أجواء احتفال الليبيين بعيد الفطر بسبب «خلاف ...
«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال

«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
دوري أبطال أفريقيا: الأهلي وصنداونز يضعان قدما في نصف النهائي
دوري أبطال أفريقيا: الأهلي وصنداونز يضعان قدما في نصف النهائي
حارس الريال لم يفرط في لقب الدوري رغم ابتعاد برشلونة
حارس الريال لم يفرط في لقب الدوري رغم ابتعاد برشلونة
لوكاكو يغازل جماهير إنتر من أجل تأمين مستقبله
لوكاكو يغازل جماهير إنتر من أجل تأمين مستقبله
دورة برشلونة للتنس: ألكاراس يتوج باللقب ويكرس«العقدة» أمام تسيتسيباس
دورة برشلونة للتنس: ألكاراس يتوج باللقب ويكرس«العقدة» أمام ...
دورة ميونخ للتنس: رونه يهزم زاندشولب ويتوج باللقب
دورة ميونخ للتنس: رونه يهزم زاندشولب ويتوج باللقب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر ......
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري......
المزيد
حارس برشلونة يحرز رقما قياسيا عقب الفوز على أتلتيكو
حارس برشلونة يحرز رقما قياسيا عقب الفوز على أتلتيكو...
الدوري الإسباني: برشلونة يستعيد توازنه بفوز مهم على أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني: برشلونة يستعيد توازنه بفوز مهم على أتلتيكو ......
الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يذل توتنهام بسداسية
الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يذل توتنهام بسداسية...
دورة ميونخ للتنس: رونه يهزم زاندشولب ويتوج باللقب
دورة ميونخ للتنس: رونه يهزم زاندشولب ويتوج باللقب...
دورة برشلونة للتنس: ألكاراس يتوج باللقب ويكرس«العقدة» أمام تسيتسيباس
دورة برشلونة للتنس: ألكاراس يتوج باللقب ويكرس«العقدة» أمام ......
المزيد