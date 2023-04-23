الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يذل توتنهام بسداسية

القاهرة - بوابة الوسط

ألحق نيوكاسل هزيمة مذلة بضيفه توتنهام بستة أهداف لهدف، الأحد، في مباراة سجل فيها أصحاب الأرض الأهداف الخمسة الأولى في أول 21 دقيقة، في منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فحسم مواجهة مهمة في الصراع على مراكز دوري أبطال أوروبا.

وسجل كل من جايكوب مورفي هدفين في الدقيقتين الثانية والتاسعة، والسويدي ألكسندر إيزاك هدفين أيضًا في الدقيقتين 19 و21، فيما سجل البرازيلي جويلينتون هدفًا فحقق نيوكاسل ثاني أسرع خماسية في البرميرليغ بعد 21 دقيقة، وفق «فرانس برس».

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ورد هاري كاين بهدف مع انطلاق الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 49، قبل أن يضيف البديل كالوم ويلسون السادس لنيوكاسل في الدقيقة 67.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف ومباراة أكثر عن مانشستر يونايتد الرابع الغائب عن هذه المرحلة لانشغاله في نصف نهائي الكأس ضد برايتون على ملعب ويمبلي.

وتجمد رصيد سبيرز عند 53 نقطة في المركز الخامس علمًا أنه لعب مباراتين أكثر من الشياطين الحمر.

نيوكاسل قريب من دوري الأبطال

وبات نيوكاسل بقيادة المدرب إدي هاو وبعد قرابة العام ونصف العام على الاستحواذ السعودي قريبًا من العودة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2002 - 2003.

وهذه الخسارة الثانية تواليًا لتوتنهام بقيادة الإيطالي كريستيان ستيليني الذي يشرف على النادي منذ رحيل مواطنه أنطونيو كونتي، مقابل تعادل وفوز يتيم.

أقسى خسارة وأكبر انتصار

وأخرج ستيليني الحارس والقائد هوغو لوريس عند استراحة الشوطين، بسبب الإصابة وفق موقع النادي، بعد أن تلقى الفرنسي ثاني أسرع خماسية في الدوري الممتاز بعد مانشستر سيتي ضد واتفورد في سبتمبر 2019 في غضون 18 دقيقة.

وهذه الخسارة الأقسى لسبيرز في الدوري منذ الهزيمة أمام ليفربول بخماسية نظيفة في ديسبمر 2013، وأكبر انتصار لنيوكاسل في البطولة المحلية منذ تغلبه على وست هام بخماسية في مطلع 2011.