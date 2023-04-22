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استمرار نزيف النقاط.. أرسنال ينتزع تعادلاً صعباً أمام متذيل «بريميرليغ» ويشعل التنافس على الصدارة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 04:35 مساء
استمرار نزيف النقاط.. أرسنال ينتزع تعادلاً صعباً أمام متذيل «بريميرليغ» ويشعل التنافس على الصدارة
مهاجم أرسنال بوكايو ساكا يقتنص هدف التعادل الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة أمام ساوثهامبتون، 21 أبريل 2023. (أ ف ب)
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انتزع نادي أرسنال الإنجليزي تعادلاً في غاية الصعوبة أمام ضيفه ساوثهامبتون 3-3، في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم «البريميرليغ» ، مواصلاً نزيف النقاط في السباق نحو اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 75 نقطة، متقدماً على منافسه المباشر مانشستر سيتي بـ5 نقاط، لكن الأخير خاض مباراتين أقل، ويستضيفه الأربعاء المقبل في مباراة قمة على استاد «الاتحاد». ورغم أن ساوثهامبتون يحتل المركز الأخير ويتهدده شبح الهبوط، لكنه تقدم (3-1) حتى الدقيقة 88، قبل أن يرد أرسنال بهدفين منحاه نقطة واحدة.

شوط أول كارثي لأرسنال أمام ساوثهامبتون
بعد 28 ثانية على انطلاق المباراة، تلقى مرمى أرسنال الهدف الأول، بقدم الأرجنتيني كارلوس ألكاراس، ثم أضاف مهاجمه السابق تيو ولكوت الثاني، لكن أرسنال نجح في تقليص الفارق عبر مهاجمه البرازيلي جابريال مارتينيلي.

في الشوط الثاني، نجح فريق الساحل الجنوبي في إحراز هدف برأس المدافع الكرواتي دوي كاليتا تشار«66». ليتمكن بعدها أرسنال في تقليص الفارق، عندما أحرز أوديجارد بيسراه كرة بعيداً عن متناول حارس ساوثهامبتون «88»، قبل أن يمنحه ساكا التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وأهدر أرسنال أربع نقاط في آخر مباراتين له في الدوري، متقدماً على ليفربول (2-صفر) في عقر دار الأخير، ليكتفي بالتعادل (2-2)، وتكرر السيناريو ذاته، حيث تقدم بهدفين نظيفين مبكرين ضد جاره وستهام، قبل أن ينتزع الأخير نقطة التعادل.

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