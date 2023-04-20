بايرن وتشيلسي يتوصلان لاتفاق بشأن المدرب باري

القاهرة - بوابة الوسط

توصل ناديا بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي لاتفاق بشأن المدرب أنتوني باري، الذي طلب مدرب البافاري توماس توخل منه الانضمام إلى طاقمه التدريبي والعمل معه مجددا.

عمل باري سابقا مساعدا للمدرب توخل في فترة السابقة مع نادي تشيلسي الإنجليزي، وقادا الفريق اللندني للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، حسب «سكاي سبورت».

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وطلب توماس توخل من إدارة بايرن ميونخ التفاوض مع إدارة تشيلسي للتخلي عن المدرب باري، من أجل الانضمام إلى طاقمه التدريبي في ميونخ، وهو ما اتفقت عليه الإدارتان، على أن يدفع البايرن مبلغ مليون جنيه إسترليني كتعويض عن رحيله.