اجتماع استثنائي لأندية الدوري الإسباني بحضور لابورتا.. والحكام يطالبون بـ«الاحترام»

القاهرة - بوابة الوسط

اشتكى حكام كرة القدم الإسبان في بيان الثلاثاء من «حملة محسوبة ومنظمة بشكل مثالي تستهدفهم»، بعد شكاوى في الفترة الأخيرة من أندية الدرجة الأولى ومسؤولي الدوري حيال إدارة المباريات، وطالبوا بـ«احترام» هذا المكون الأساسي للعبة كرة القدم.

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وقال الحكام في البيان: «بصفتنا حكاما محترفين في كرة القدم الإسبانية، نريد أن نعرب عن قلقنا العميق حيال الوضع المؤسف الذي نشأ، نأسف للهجمات المتواصلة من قبل رابطة الدوري الإسباني ومسؤوليها الرئيسيين»، مشيرين إلى أن الحكام هم أهداف «حملة محسوبة ومنظمة بشكل مثالي»، حسب «فرانس برس».

واشتدت الانتقادات منذ بروز قضية نادي برشلونة مع الرئيس السابق للجنة الحكم خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، وكان الادعاء الإسباني اتهم برشلونة في مارس الماضي، بدفع ما مجموعه أكثر من 7.3 مليون يورو لشركة يملكها نيغريرا.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الأندية ستدرس أيضا جعل لجنة التحكيم الفنية هيئة مستقلة عن الدوري الإسباني، ومن المقرر أن تعقد أندية الدوري الإسباني اجتماعا استثنائيا الأربعاء، وسيحضره رئيس النادي الكتالوني جوان لابورتا.