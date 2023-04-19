إنتر ميلان جاهز لتأكيد التأهل لنصف دوري الأبطال أمام بنفيكا

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى إنتر ميلان إلى تعويض خسارة التنافس على لقب الدوري المحلي الإيطالي، والتركيز على استضافة بنفيكا البرتغالي، لتأكيد فوزه بثنائية نظيفة خارج قواعده ذهابا، وحجز بطاقته إلى نصف نهائي دوري الأبطال، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا.

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تأهل إنتر ميلان سيكون للمرة الأولى منذ 13 عاما وتحديدا منذ العام 2010 عندما توج باللقب الثالث في تاريخه بعد 1964 و1965، ويعاني إنتر في الآونة الأخيرة، كما حقق فوزا واحدا في مبارياته الثماني الأخيرة في مختلف المسابقات وكان على حساب بنفيكا (2-0) الأسبوع الماضي.

يكفي إنتر التعادل أو الخسارة بفارق هدف لضمان التأهل للدور التالي، فيما يتعين على بنفيكا الفوز بفارق أكثر من هدفين، وأعرب مدرب بنفيكا روجر شميدت، عن عزم فريقه الظهور بشكل مختلف، كما سيلعب بطريقة هجومية منذ البداية.