  • Alwasat News
Atwasat

فندق ومتحف واستثمارات بـ300 مليون إسترليني وراء طلب السيتي لرفع سعة ملعب الاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 09:24 مساء
فندق ومتحف واستثمارات بـ300 مليون إسترليني وراء طلب السيتي لرفع سعة ملعب الاتحاد
ملعب الاتحاد الخاص بنادي مانشستر سيتي. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

تقدم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بطلب لرفع سعة ملعب الاتحاد إلى أكثر من 60 ألف متفرج، على أن يتضمن فندقًا ومتحفًا ومنشآت أخرى باستثمار قيمته 300 مليون جنيه إسترليني، وتتضمن الخطة الجديدة إضافة نحو سبعة آلاف مقعد إلى الملعب بالإضافة إلى منطقة مشجعين مغطاة ومتجر للنادي ومتحف وفندق يضم 400 سرير.

أُدرج اسم ملعب الاتحاد في قائمة من عشرة ملاعب لاستضافة نهائيات كأس أوروبا 2028 في حال فوز الملف المشترك لبريطانيا وأيرلندا، علمًا بأن الملف يتضمن سعة جديدة للملعب قدرها 61 ألف متفرج، حسب «رويترز».

- شاهد: غوارديولا بعد وصول هالاند لـ44 هدفا: حقا من نوعية ميسي وكريستيانو

وقال مدير العمليات في مانشستر سيتي داني ويلسون «على مدى أشهر عدة، قمنا بتطوير المفاهيم والتصميمات للحصول على أفضل تجربة للمشجعين، لكي نقدّم وجهة ترفيهية على مدار العام في ملعب الاتحاد، وقد تقدمنا بطلب تخطيط إلى مجلس مدينة مانشستر».

وأضاف «كما هي الحال مع أعمال التطوير التي يشهدها النادي، فإن ضمان فائدة مجتمعنا المحلي هو أولوية رئيسية، ونعتقد أن هذه المقترحات ستوفر فرصًا اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد بناءً على أعمال التجديد التي قدمتها مجموعة سيتي فوتبول غروب منذ العام 2008».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد بـ«ثقة» يحل ضيفا على تشيلسي «المهزوز» لقطع تذكرة نصف نهائي دوري الأبطال

ريال مدريد بـ«ثقة» يحل ضيفا على تشيلسي «المهزوز» لقطع تذكرة نصف نهائي دوري ...
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. والانطلاق بالنصر والأخضر

لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. والانطلاق بالنصر ...
مجموعة السبع تتعهد بأن تدفع الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا «أثمانا باهظة»

مجموعة السبع تتعهد بأن تدفع الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا «أثمانا باهظة»
شاهد «هنا ليبيا».. إفطار «لمة وطن» بسبها ومسابقة قرآنية في طرابلس

شاهد «هنا ليبيا».. إفطار «لمة وطن» بسبها ومسابقة قرآنية في طرابلس
وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا (شاهد)

وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا (شاهد)
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان
لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة

لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة
مسلسل التفريط يهدد آرسنال بنهاية درامية أمام مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

مسلسل التفريط يهدد آرسنال بنهاية درامية أمام مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس
«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة

«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا
«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا

«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا
الكاسا وسحوركم علينا (13)

الكاسا وسحوركم علينا (13)
نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة

نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة
شبح «القوة القاهرة» قد يدفع البعثة الأممية للتدخل في إنجاز قوانين الانتخابات

شبح «القوة القاهرة» قد يدفع البعثة الأممية للتدخل في إنجاز قوانين الانتخابات
«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد

«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد
«أفضل شيف» | الحلقة (13)

«أفضل شيف» | الحلقة (13)
«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور

«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
هبوط أسهم مانشستر يونايتد 13% مع أنباء بقاء عائلة جليزر
هبوط أسهم مانشستر يونايتد 13% مع أنباء بقاء عائلة جليزر
جاكسون لاعب ممفيس أفضل مدافع في الدوري الأميركي للسلة
جاكسون لاعب ممفيس أفضل مدافع في الدوري الأميركي للسلة
ريال مدريد بـ«ثقة» يحل ضيفا على تشيلسي «المهزوز» لقطع تذكرة نصف نهائي دوري الأبطال
ريال مدريد بـ«ثقة» يحل ضيفا على تشيلسي «المهزوز» لقطع تذكرة نصف ...
ميلان بـ«أفضلية» ضيفا على نابولي في قمة إيطالية بربع نهائي دوري الأبطال
ميلان بـ«أفضلية» ضيفا على نابولي في قمة إيطالية بربع نهائي دوري ...
معضلة الدفاع تؤرق مدرب ليدز بعد سداسية ليفربول في «البريميرليغ»
معضلة الدفاع تؤرق مدرب ليدز بعد سداسية ليفربول في «البريميرليغ»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر ......
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري......
المزيد
ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى ربع نهائي أبطال أوروبا
ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى ربع نهائي أبطال ......
فندق ومتحف واستثمارات بـ300 مليون إسترليني وراء طلب السيتي لرفع سعة ملعب الاتحاد
فندق ومتحف واستثمارات بـ300 مليون إسترليني وراء طلب السيتي ......
ريال مدريد يرد على اتهامات برشلونة والحرب الكلامية تطال أنظمة سياسية ووزراء
ريال مدريد يرد على اتهامات برشلونة والحرب الكلامية تطال ......
معضلة الدفاع تؤرق مدرب ليدز بعد سداسية ليفربول في «البريميرليغ»
معضلة الدفاع تؤرق مدرب ليدز بعد سداسية ليفربول في ......
ميلان بـ«أفضلية» ضيفا على نابولي في قمة إيطالية بربع نهائي دوري الأبطال
ميلان بـ«أفضلية» ضيفا على نابولي في قمة إيطالية بربع نهائي ......
المزيد