فندق ومتحف واستثمارات بـ300 مليون إسترليني وراء طلب السيتي لرفع سعة ملعب الاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بطلب لرفع سعة ملعب الاتحاد إلى أكثر من 60 ألف متفرج، على أن يتضمن فندقًا ومتحفًا ومنشآت أخرى باستثمار قيمته 300 مليون جنيه إسترليني، وتتضمن الخطة الجديدة إضافة نحو سبعة آلاف مقعد إلى الملعب بالإضافة إلى منطقة مشجعين مغطاة ومتجر للنادي ومتحف وفندق يضم 400 سرير.

أُدرج اسم ملعب الاتحاد في قائمة من عشرة ملاعب لاستضافة نهائيات كأس أوروبا 2028 في حال فوز الملف المشترك لبريطانيا وأيرلندا، علمًا بأن الملف يتضمن سعة جديدة للملعب قدرها 61 ألف متفرج، حسب «رويترز».

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وقال مدير العمليات في مانشستر سيتي داني ويلسون «على مدى أشهر عدة، قمنا بتطوير المفاهيم والتصميمات للحصول على أفضل تجربة للمشجعين، لكي نقدّم وجهة ترفيهية على مدار العام في ملعب الاتحاد، وقد تقدمنا بطلب تخطيط إلى مجلس مدينة مانشستر».

وأضاف «كما هي الحال مع أعمال التطوير التي يشهدها النادي، فإن ضمان فائدة مجتمعنا المحلي هو أولوية رئيسية، ونعتقد أن هذه المقترحات ستوفر فرصًا اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد بناءً على أعمال التجديد التي قدمتها مجموعة سيتي فوتبول غروب منذ العام 2008».