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ميلان بـ«أفضلية» ضيفا على نابولي في قمة إيطالية بربع نهائي دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 06:23 مساء
ميلان بـ«أفضلية» ضيفا على نابولي في قمة إيطالية بربع نهائي دوري الأبطال
مباراة الذهاب بين ميلان ونابولي في دوري الأبطال. (أرشيفية : الإنترنت)
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يتجدد الموعد مرة أخرى بين نابولي وميلان في مواجهتهما الإيطالية الخالصة على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت ليبيا، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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القمة هي الثالثة بين الفريقين في ثلاثة أسابيع، لكنها أول مواجهة إيطالية في الأدوار الإقصائية منذ ديربي ميلانو في نصف نهائي 2005، وخرج ميلان فائزا في المواجهتين السابقتين (4-0) في نابولي في الدوري و(1-0) في سان سيرو في ذهاب دوري الأبطال.

ويتوجه ميلان إلى الجنوب بأفضلية نسبية بفضل فوزه ذهابا بهدف، مدركا أن مهمته ستكون غاية في الصعوبة أمام متصدر الدوري الإيطالي وجماهيره المتحمسة، واستعد نابولي وميلان للمواجهة المرتقبة بتعادلين مخيبين السبت، أمام هيلاس فيرونا دون أهداف، وبولونيا بهدف، تواليا في المرحلة الثلاثين من الدوري.

واستعاد نابولي خدمات هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن بعد تعافيه من إصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نهاية مارس الماضي، أبعدته عن المباريات الثلاث الأخيرة.

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