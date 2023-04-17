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غوارديولا يدعم رحلة هالاند نحو تحطيم جميع الأرقام القياسية في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أبريل 2023, 07:39 مساء
غوارديولا يدعم رحلة هالاند نحو تحطيم جميع الأرقام القياسية في «البريميرليغ»
غوارديولا و هالاند. (أرشيفية : الإنترنت)
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أثنى مدرب مانشستر سيتي جوسيب غوارديولا على مهاجمه إرلينغ هالاند قائلاً إن «الأرقام القياسية التي يحققها لاعبه النرويجي أمر رائع لفريقي في حملته للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز»، وسجل هالاند هدفين، السبت، في فوز فريقه (3-1) على ليستر سيتي المتعثر في «البريميرليغ» ليعادل رقم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول القياسي لعدد الأهداف في موسم المكون من 38 مباراة.

وقال المدرب الإسباني: «أريد بل أرغب أن يتمكن من كسر كل الأرقام القياسية الممكنة. هذا يعني أنه سجل الكثير من الأهداف، وهو ما يساعدنا. لكن أعتقد أنه يود الفوز بالألقاب، إنه أمر مبهر، ما زالت أمامنا ثماني مباريات وهو قريب من تحطيم كل الأرقام».

- شاهد: غوارديولا بعد وصول هالاند لـ44 هدفا: حقا من نوعية ميسي وكريستيانو

وفي موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز، رفع هالاند رصيده إلى 32 هدفاً وهو رصيد صلاح نفسه في موسم 2017 - 2018، وأصبح المهاجم النرويجي البالغ من العمر 22 عاماً، أول لاعب في الدوري الإنجليزي يصل إلى 45 هدفاً في موسم واحد بجميع المسابقات خلال فوز سيتي (3-صفر) على بايرن ميونيخ في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

وبعدما رفع رصيده إلى 47 هدفاً أخرج غوارديولا هالاند لمنحه راحة قبل مواجهة بايرن الأربعاء في لقاء الإياب الأوروبي، وتبقى ثماني مباريات لسيتي في الدوري هذا الموسم مما يزيد من آمال المهاجم النرويجي في كسر الرقم القياسي المسجل باسم آندي كول وآلان شيرر حيث سجل كل منهما 34 هدفاً في 42 مباراة في 1994 و1995 على الترتيب.

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