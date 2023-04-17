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مسلسل التفريط يهدد آرسنال بنهاية درامية أمام مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أبريل 2023, 06:22 مساء
مسلسل التفريط يهدد آرسنال بنهاية درامية أمام مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
مباراة آرسنال ووست هام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. (إنترنت)
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تعرضت مسيرة آرسنال نحو حلم الفوز باللقب لضربة جديدة بعدما أهدر تقدمه بهدفين مرة أخرى وخرج بتعادل مخيب أمام مضيفه وست هام (2-2)، أمس الأحد، واضعاً صدارته للدوري الإنجليزي «البريميرليغ» في مهب الريح، وتختتم المرحلة الحادية والثلاثين اليوم بلقاء ليفربول مع ليدز.

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وجاء تعادل آرسنال مع وست هام ليفتح طريق اللقب أمام مطارده وحامل اللقب مانشستر سيتي، حيث بات رصيده 74 نقطة مقابل 70 لسيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة ويستضيف المدفعجية على أرضه في 26 إبريل الجاري في مباراة قد تكون مصيرية لتحديد هوية البطل.

وتقدم آرسنال باكراً بهدفي البرازيلي غابريال خيسوس في الدقيقة السابعة، والنرويجي مارتين أوديغارد، قبل أن يرد أصحاب الأرض عبر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، وجاريد بوين، وأهدر المدفعجية فرصة التقدم (3-1) عندما أهدر بوكايو ساكا ركلة جزاء في الدقيقة 52.

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