«الثأر» يغلف مباراة ليدز وليفربول في ختام الجولة 31 من «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

تختتم المرحلة الحادية والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ»، اليوم الإثنين، بلقاء ليدز يونايتد السادس عشر والساعي للخروج من مناطق الخطر مع ضيفه ليفربول الثامن والطامح للاقتراب من المراكز المؤهلة لبطولة أوروبية.

ويأمل ليدز الذي يملك 29 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن آخر فريق بمراكز الهبوط، استغلال عدم استقرار مستوى ونتائج منافسه هذا الموسم، والخروج بنقاط ثلاث تدعم حظوظه في البقاء بين الكبار، وكان ليدز الفريق الوحيد الذي تغلب على ليفربول في ملعب «أنفيلد» هذا الموسم، لذا ستكون مباراة ثأرية لرجال المدرب الألماني يورغن كلوب.

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وبعد التعادل (2-2) مع أرسنال المتصدر بالجولة السابقة، علق كلوب قائلا: «أنا عالق بين أن أكون سعيدا وغير سعيد، ليست لدي مشكلات في التعادل. أرسنال كان جيدا ولكن كان من الممكن أن نفوز بهذه المباراة. النقطة بالنسبة له أفضل نتيجة».

وتأخر ليفربول بنتيجة (2-صفر) بعد 28 دقيقة، لكنه عاد بفضل هدفي المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو ليفرض التعادل ثم السيطرة على النصف الأخير للشوط الثاني، حيث أهدر صلاح ركلة جزاء، بينما قام حارس أرسنال آرون رامسديل بتصديين رائعين في اللحظات الأخيرة ليحرم أصحاب الأرض من الفوز.

كلوب يطالب لاعبيه بالحذر من البدايات

وطالب كلوب لاعبيه بالحذر من البدايات البطيئة أمام ليدز، الذي قدم عروضا جيدة مع مدربه الجديد خافي غارسيا قبل أن يسقط الأخير في خسارة موجعة (1-5) أمام كريستال بالاس بالجولة السابقة.

وقال المدرب الألماني: «استطاع ليدز أن يخرج فائزا في ملعبنا ذهابا، وعلينا أن نرد لهم الدين في ملعبهم، يدينون لنا بثلاث نقاط. ستكون معركة كبيرة، منافسنا سيقاتل بشراسه بحكم موقعة الصعب بالجدول».

وأضاف: «مباراتهم الأخيرة أمام كريستال بالاس لا تعكس التطور الذي حدث بالفريق، إنها نتائج صادمة تحدث في لحظات غير متوقعة. هذه الأحداث من الممكن أن تحدث، لأن الساحر روي هودجسون عاد لكريستال بالاس». سيلتقي غدا الثلاثاء مجددا مع منتخب مصر.