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الدوري الإنجليزي: أرسنال يسهل مهمة سيتي نحو اللقب بتعادله أمام ويست هام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 07:57 مساء
الدوري الإنجليزي: أرسنال يسهل مهمة سيتي نحو اللقب بتعادله أمام ويست هام
لقطة من مواجهة أرسنال وضيفه ويست هام في الدوري الإنجليزي، 16 إبريل 2023. (الإنترنت)
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فتح أرسنال طريق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام مطارده وحامل اللقب مانشستر سيتي، بعدما أهدر تقدمًا بهدفين ضد مضيفه وست هام ليكتفي بالتعادل بهدفين لمثلهما الأحد ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين.

وتقدم المدفعجية باكرًا بهدفي البرازيلي غابريال جيسوس عند الدقيقة السابعة، والنروجي مارتين أوديغارد في الدقيقة عشرة، قبل أن يرد أصحاب الأرض عبر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بالدقيقة 33 من ركلة جزاء، وتكفل جاريد بوين بهدف التعادل عند الدقيقة 54، علمًا أن الضيوف فوّتوا فرصة التقدم عندما أهدر بوكايو ساكا ركلة جزاء في الدقيقة 52، وفق «فرانس برس».

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وكان أرسنال مطالبًا بالفوز وحصد النقاط الثلاث غداة فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف السبت، ليتقلص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط.

وبات في رصيد أرسنال 74 نقطة مقابل 70 لسيتي الذي لديه مباراة مؤجلة ويستضيف المدفعجية على أرضه في 26 الشهر الحالي في مباراة قد تكون مصيرية لتحديد هوية البطل.

البداية الجيدة لم تستمر
قال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بعد المباراة «بدأنا بطريقة جيدة للغاية. سجلنا هدفين جميلين. بعد ذلك ارتكبنا خطأ فادحًا بعدم اللعب بهدف تسجيل الثالث والرابع».

وتابع «اعتقدنا أنه بإمكاننا اللعب حول ذلك والحفاظ على النتيجة. منحناهم الأمل».

وبعد أن تصدر لغالبية فترات الموسم وبدا في طريقه لتحقيق لقبه الأول في الدوري منذ العام 2004، يبدو أن أرسنال بدأ يدفع ثمن تعثره في ثلاث مباريات تواليًا في فبراير الماضي عندما تعرض لخسارتين وتعادل.

أرسنال لم يذق طعم الخسارة
لم يذق بعدها طعم الخسارة في مبارياته التسع الأخيرة في الدوري، محققًا سبع انتصارات تواليًا مقابل تعادلين، الأول أمام ليفربول بهدفين لمثلهما في المرحلة الماضية عندما أهدر أيضًا تقدمًا بهدفين والأحد أمام وست هام، علمًا أن الخسارة الأخيرة «للمدفعجية» تعود إلى 15 فبراير أمام سيتي بثلاثة أهداف لهدف على ملعب الإمارات.

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