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ريال مدريد يعود لانتصارات «الليغا» قبل الرحلة اللندنية في دوري الأبطال أمام تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 10:51 صباحا
ريال مدريد يعود لانتصارات «الليغا» قبل الرحلة اللندنية في دوري الأبطال أمام تشيلسي
مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني. (إنترنت)
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عاد ريال مدريد حامل اللقب إلى سكة الانتصارات قبل رحلته اللندنية، الثلاثاء، لمواجهة تشيلسي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، وذلك بفوزه على مضيفه الأندلسي قادش (2-صفر) السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

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وفي ظل تغريد برشلونة في الصدارة وسيره نحو الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2019 بابتعاده بفارق 10 نقاط عن غريمه قبل مباراته الأحد مع مضيفه خيتافي، يتصارع ريال مع جاره أتلتيكو على الوصافة، وقد ابتعد عن الأخير بفارق خمس نقاط موقتا بعد تعويض سقوطه في المرحلة الماضية أمام فياريال على أرضه (2-3).

وتحضر فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بشكل جيد لمباراته الثلاثاء على ملعب «ستامفورد بريدج»، حيث سيحاول البناء على فوزه ذهابا في مدريد بثنائية الفرنسي كريم بنزيمة وماركو أسيسنيو كي يبلغ نصف النهائي ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه القاري.

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