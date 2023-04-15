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مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 03:44 مساء
مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»
مباراة سابقة بين مانشستر سيتي و ليستر سيتي. (أرشيفية : الإنترنت)
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اشتعلت المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على القمة والمربع الذهبي، وكذلك بين الفرق التي تسعى لتفادي الهبوط، حيث يسعى مانشستر سيتي حامل اللقب إلى مواصلة ضغطه على آرسنال المتصدر عندما يستقبل ليستر سيتي، وصيف القاع، اليوم السبت، في المرحلة الحادية والثلاثين لـ«البريميرليغ».

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يتطلع سيتي لتحقيق فوزه العاشر تواليا في مختلف المسابقات، وفي حال فوز رجال المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا على ملعب الاتحاد، سيتقلص الفارق بينهم وبين آرسنال إلى 3 نقاط، بانتظار زيارة الأخير لملعب جاره وستهام يونايتد الذي يكافح لتفادي منطقة الخطر غدا الأحد.

كما تشكّل المباراتان عاملاً حاسماً لمسيرة فريقي ليستر ووستهام في صراع البقاء، حيث لا تفصل بين صاحبي المركزين الرابع عشر والتاسع عشر سوى خمس نقاط.

مانشستر سيتي منتشي بفوزه الكبير على بايرن ميونيخ الألماني (3-صفر) في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي يزيد دوافعه وحماسه نحو التنافس على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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