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رئيس الألعاب الأولمبية في باريس 2024 يغازل مبابي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 03:17 مساء
رئيس الألعاب الأولمبية في باريس 2024 يغازل مبابي
الفرنسي كيليان مبابي. (أرشيفية : الإنترنت)
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هنأ رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024، توني إستانغيت، نفسه لأن النجم الفرنسي كيليان مبابي حريص للغاية على المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وأشار إلى ارتباط لاعب باريس سان جيرمان بالإقليم الذي سيستضيف جزءا كبيرا من الفعاليات.

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وقال إستانغيت: «أتيحت لنا الفرصة للقاء والتحدث، وشعرت بأنه يريد حقاً المشاركة في الأولمبياد»، وأضاف أنه يعتبر نفسه «أسعد رجل في العالم» عندما يعلن رياضيون من مستوى مبابي أن حلمهم هو المشاركة في الألعاب الأولمبية، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

وأضاف: «هذا يعني أننا نعمل بشكل جيد، وأن هذه الألعاب تثير أحلام البعض، وأنها جذابة»، وسلط إستانغيت الضوء على أن مبابي «له تاريخ شخصي» مع سان دوني، الإقليم الذي ولد فيه بمدينة بوندي العام 1998، وحيث يُقام جزء كبير من فعاليات الألعاب الأولمبية.

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