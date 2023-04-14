غوارديولا يشيد بـ«دي زيربي»: أفضل فريق يبني الهجمة في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي بنظيره الإيطالي روبيرتو دي زيربي، مدرب فريق برايتون، مشيرا إلى أنه صنع أفضل فريق في العالم يخرج بالكرة من مناطقه إلى الربع الأخير من الملعب، مستغلا حارس مرماه في بناء الهجمة.

وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قبل مواجهة ليستر سيتي في الجولة الـ31 ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: «فريق برايتون لا يصدق هذا الموسم، يقدمون كرة قدم رائعة»، وفق «سكاي سبورت».

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وأضاف بيب: «أفضل فريق في تحقيق التراكم في العالم هو برايتون، لا يوجد فريق أفضل منهم يقوم بعملية إشراك الحارس في بناء الهجمة، لإيصال الكرة إلى الربع الأخير».

أنظار إنتر

وعلى صعيد آخر جذب المدرب دي زيربي أنظار نادي إنتر ميلان الإيطالي من أجل قيادة الفريق في الموسم الجديد، بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها رفقة برايتون الإنجليزي هذا الموسم.

وحسب جريدة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن روبيرتو دي زيربي هو المرشح الأوفر حظا لتولي المسؤولية الفنية بإنتر خلفا لإنزاجي حال رحيله بنهاية هذا الموسم، بعد المردود السيئ الذي يقدمه الفريق في الدوري.