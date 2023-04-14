  • Alwasat News
Atwasat

غوارديولا يشيد بـ«دي زيربي»: أفضل فريق يبني الهجمة في العالم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أبريل 2023, 07:28 مساء
غوارديولا يشيد بـ«دي زيربي»: أفضل فريق يبني الهجمة في العالم
المدرب الإيطالي لفريق برايتون الإنجليزي روبيرتو دي زيربي يعانق المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أشاد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي بنظيره الإيطالي روبيرتو دي زيربي، مدرب فريق برايتون، مشيرا إلى أنه صنع أفضل فريق في العالم يخرج بالكرة من مناطقه إلى الربع الأخير من الملعب، مستغلا حارس مرماه في بناء الهجمة.

وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قبل مواجهة ليستر سيتي في الجولة الـ31 ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: «فريق برايتون لا يصدق هذا الموسم، يقدمون كرة قدم رائعة»، وفق «سكاي سبورت».

- غوارديولا يستهدف تصفيه حسابه مع توخل في موقعة السيتي والبايرن بدوري الأبطال
- غوارديولا يكشف السبب «التكتيكي» لإبعاد ووكر عن تشكيلته الأساسية

وأضاف بيب: «أفضل فريق في تحقيق التراكم في العالم هو برايتون، لا يوجد فريق أفضل منهم يقوم بعملية إشراك الحارس في بناء الهجمة، لإيصال الكرة إلى الربع الأخير».

أنظار إنتر
وعلى صعيد آخر جذب المدرب دي زيربي أنظار نادي إنتر ميلان الإيطالي من أجل قيادة الفريق في الموسم الجديد، بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها رفقة برايتون الإنجليزي هذا الموسم.

وحسب جريدة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن روبيرتو دي زيربي هو المرشح الأوفر حظا لتولي المسؤولية الفنية بإنتر خلفا لإنزاجي حال رحيله بنهاية هذا الموسم، بعد المردود السيئ الذي يقدمه الفريق في الدوري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلونا نحلموا 4 (حـ 14): لافتات

خلونا نحلموا 4 (حـ 14): لافتات
«أكلات ماجدة 2» (حـ 14): بيتزا الخضروات ومحلبية اللوتس

«أكلات ماجدة 2» (حـ 14): بيتزا الخضروات ومحلبية اللوتس
«أرزاق تساق 2023» (حـ 13): السرايا

«أرزاق تساق 2023» (حـ 13): السرايا
كاريكاتير حليم - ارتفاع الأسعار مع قرب عيد الفطر

كاريكاتير حليم - ارتفاع الأسعار مع قرب عيد الفطر
تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون

تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون
الاتحاد بـ«العلامة الكاملة» يواجه الأهلي بنغازي في نهائي كأس السلة

الاتحاد بـ«العلامة الكاملة» يواجه الأهلي بنغازي في نهائي كأس السلة
نفوق 18 ألف بقرة في انفجار بمزرعة بالولايات المتحدة (فيديو)

نفوق 18 ألف بقرة في انفجار بمزرعة بالولايات المتحدة (فيديو)
العماري: عندما يتورط الشاعر في التنظير لتجربته كمن يفسد قهوته بزيادة السكر

العماري: عندما يتورط الشاعر في التنظير لتجربته كمن يفسد قهوته بزيادة السكر
الحداد: سنحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم ومدنية الدولة

الحداد: سنحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم ومدنية الدولة
الناظوري: قادرون على تجاوز الخلافات.. وجاهزون لحماية الانتخابات

الناظوري: قادرون على تجاوز الخلافات.. وجاهزون لحماية الانتخابات
الورود الملونة تغطي أرياف كاليفورنيا بعد شتاء وفير بالأمطار

الورود الملونة تغطي أرياف كاليفورنيا بعد شتاء وفير بالأمطار
قطر: عودة سورية للجامعة العربية «مجرد تكهنات»

قطر: عودة سورية للجامعة العربية «مجرد تكهنات»
السراج يكسب دعوى التشهير ضد «الغارديان» في قضية «الجنسية الأجنبية»

السراج يكسب دعوى التشهير ضد «الغارديان» في قضية «الجنسية الأجنبية»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 14): مقلب إغلاق السيارة 2

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 14): مقلب إغلاق السيارة 2
«ما وراء التاريخ»: سوسة (أبولونيا) نشأتها وتاريخها

«ما وراء التاريخ»: سوسة (أبولونيا) نشأتها وتاريخها
«أفضل شيف» | الحلقة (12)

«أفضل شيف» | الحلقة (12)
الكاسا وسحوركم علينا (12)

الكاسا وسحوركم علينا (12)
بايرن ميونخ يوقف ساديو مانيه ويغرمه ماليا

بايرن ميونخ يوقف ساديو مانيه ويغرمه ماليا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نادال يعلن انسحابه من دورة برشلونة
نادال يعلن انسحابه من دورة برشلونة
الدوري الإنجليزي: السيتي يستقبل ليستر في الجولة الـ31
الدوري الإنجليزي: السيتي يستقبل ليستر في الجولة الـ31
وزارة الرياضة الأوكرانية تمنع رياضيها من التنافس مع الروس
وزارة الرياضة الأوكرانية تمنع رياضيها من التنافس مع الروس
دورة مونتي كارلو للتنس: روبليف أول المتأهلين إلى نصف النهائي
دورة مونتي كارلو للتنس: روبليف أول المتأهلين إلى نصف النهائي
الدوري الألماني: بايرن ميونخ يسعى لإنقاذ موسمه أمام هوفنهايم
الدوري الألماني: بايرن ميونخ يسعى لإنقاذ موسمه أمام هوفنهايم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر ......
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيا في مواجهة الليلة أمام تونس
التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيا في مواجهة الليلة أمام تونس...
سفيان أمرابط.. على رادار ثلاثة أندية أوروبية
سفيان أمرابط.. على رادار ثلاثة أندية أوروبية...
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
المزيد
غوارديولا يشيد بـ«دي زيربي»: أفضل فريق يبني الهجمة في العالم
غوارديولا يشيد بـ«دي زيربي»: أفضل فريق يبني الهجمة في العالم...
القضاء الفرنسي يلاحق مدرب باريس بسبب تصريحاته «العنصرية»
القضاء الفرنسي يلاحق مدرب باريس بسبب تصريحاته «العنصرية»...
دورة مونتي كارلو للتنس: فريتز يلحق بروبليف في نصف النهائي
دورة مونتي كارلو للتنس: فريتز يلحق بروبليف في نصف النهائي...
الدوري الألماني: بايرن ميونخ يسعى لإنقاذ موسمه أمام هوفنهايم
الدوري الألماني: بايرن ميونخ يسعى لإنقاذ موسمه أمام هوفنهايم...
دورة مونتي كارلو للتنس: روبليف أول المتأهلين إلى نصف النهائي
دورة مونتي كارلو للتنس: روبليف أول المتأهلين إلى نصف النهائي...
المزيد