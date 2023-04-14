  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الألماني: بايرن ميونخ يسعى لإنقاذ موسمه أمام هوفنهايم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أبريل 2023, 04:03 مساء
الدوري الألماني: بايرن ميونخ يسعى لإنقاذ موسمه أمام هوفنهايم
لقطة من مواجهة سابقة بين بايرن ميونخ وهوفنهايم في الدوري الألماني. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

على وقع الخروج من الكأس المحلية وإقصاء محتمل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، سيقاتل بايرن ميونخ المتصدر لإنقاذ آخر لقب متاح له وهو الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك عندما يستضيف هوفنهايم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين.

خسر بايرن بعد أربع مباريات من إقالة مدربه السابق يوليان ناغلمسان وتعيين توماس توخل، رهانه على تحقيق الثلاثية، حيث لم يعد في مرمى نيرانه سوى لقب الـ«بوندسليغا» والعودة إلى سكة الانتصارات، حسب «فرانس برس».

- المصري مرموش يتم اتفاقه مع آينتراخت فرانكفورت
- الدوري الألماني: بايرن يحافظ على الصدارة بفوزه على فرايبورغ

خرج عملاق بافاريا من الكأس المحلية بسقوطه أمام فرايبورغ بهدفين لهدف في ربع النهائي، وعاد وتعرض لخسارة قاسية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة لصفر في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية الأم، مما جعله أمام مهمة صعبة للغاية في الإياب في ميونخ الاربعاء المقبل.

الدوري خشبة الخلاص
وستحل الكارثة على بايرن في حال خرج خالي الوفاض من موسم بدأه على أمل تحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، كما سيكون الفشل حاسما في مستقبل بعض المسؤولين في النادي، بعدما بات الدوري خشبة الخلاص الوحيدة في أحلامه المنطقية للظفر بلقب يتيم.

ويستقبل بايرن منافسه هوفنهايم الرابع عشر آملا في زيادة تقدمه في الصدارة إلى خمس نقاط، بانتظار تعثر مطارده المباشر بوروسيا دورتموند أمام مضيفه شتوتغارت الذي يواجهه في الوقت ذاته.

هوفنهايم يمر بفترة جيدة
وعلى الرغم من مركزه المتأخر، يمر هوفنهايم بفترة جيدة، تحت إشراف مدربه الأميركي من جذور إيطالية بيليغرينو «رينو» ماتاراتسو.
تسلم «رينو» مهامه الفنية في فبراير، حين كان الفريق مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه، وتحديدا منذ صيف 2008 عندما صعد إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ تأسيسه العام 1889، فقاده إلى المركز الرابع عشر في سلسلة من ثلاثة انتصارات تواليا، هي الأطول له منذ أغسطس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلونا نحلموا 4 (حـ 14): لافتات

خلونا نحلموا 4 (حـ 14): لافتات
«أكلات ماجدة 2» (حـ 14): بيتزا الخضروات ومحلبية اللوتس

«أكلات ماجدة 2» (حـ 14): بيتزا الخضروات ومحلبية اللوتس
«أرزاق تساق 2023» (حـ 13): السرايا

«أرزاق تساق 2023» (حـ 13): السرايا
كاريكاتير حليم - ارتفاع الأسعار مع قرب عيد الفطر

كاريكاتير حليم - ارتفاع الأسعار مع قرب عيد الفطر
تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون

تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون
الاتحاد بـ«العلامة الكاملة» يواجه الأهلي بنغازي في نهائي كأس السلة

الاتحاد بـ«العلامة الكاملة» يواجه الأهلي بنغازي في نهائي كأس السلة
نفوق 18 ألف بقرة في انفجار بمزرعة بالولايات المتحدة (فيديو)

نفوق 18 ألف بقرة في انفجار بمزرعة بالولايات المتحدة (فيديو)
نفوق 18 ألف بقرة في انفجار بمزرعة بالولايات المتحدة (فيديو)

نفوق 18 ألف بقرة في انفجار بمزرعة بالولايات المتحدة (فيديو)
الورود الملونة تغطي أرياف كاليفورنيا بعد شتاء وفير بالأمطار

الورود الملونة تغطي أرياف كاليفورنيا بعد شتاء وفير بالأمطار
قطر: عودة سورية للجامعة العربية «مجرد تكهنات»

قطر: عودة سورية للجامعة العربية «مجرد تكهنات»
السراج يكسب دعوى التشهير ضد «الغارديان» في قضية «الجنسية الأجنبية»

السراج يكسب دعوى التشهير ضد «الغارديان» في قضية «الجنسية الأجنبية»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 14): مقلب إغلاق السيارة 2

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 14): مقلب إغلاق السيارة 2
«ما وراء التاريخ»: سوسة (أبولونيا) نشأتها وتاريخها

«ما وراء التاريخ»: سوسة (أبولونيا) نشأتها وتاريخها
«أفضل شيف» | الحلقة (12)

«أفضل شيف» | الحلقة (12)
الكاسا وسحوركم علينا (12)

الكاسا وسحوركم علينا (12)
بايرن ميونخ يوقف ساديو مانيه ويغرمه ماليا

بايرن ميونخ يوقف ساديو مانيه ويغرمه ماليا
«اقتصاد بلس»: أول محطة للطاقة الشمسية في ليبيا بقدرة 500 ميجاوات

«اقتصاد بلس»: أول محطة للطاقة الشمسية في ليبيا بقدرة 500 ميجاوات
«أطفال أبطال» (2)‎: أميرة النور

«أطفال أبطال» (2)‎: أميرة النور
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل
أندية الدوري الإنجليزي تقول «لا للمراهنات» على قمصانها
أندية الدوري الإنجليزي تقول «لا للمراهنات» على قمصانها
نادال يعلن انسحابه من دورة برشلونة
نادال يعلن انسحابه من دورة برشلونة
الدوري الإنجليزي: السيتي يستقبل ليستر في الجولة الـ31
الدوري الإنجليزي: السيتي يستقبل ليستر في الجولة الـ31
وزارة الرياضة الأوكرانية تمنع رياضيها من التنافس مع الروس
وزارة الرياضة الأوكرانية تمنع رياضيها من التنافس مع الروس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر ......
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيا في مواجهة الليلة أمام تونس
التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيا في مواجهة الليلة أمام تونس...
سفيان أمرابط.. على رادار ثلاثة أندية أوروبية
سفيان أمرابط.. على رادار ثلاثة أندية أوروبية...
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
المزيد
دورة مونتي كارلو للتنس: فريتز يلحق بروبليف في نصف النهائي
دورة مونتي كارلو للتنس: فريتز يلحق بروبليف في نصف النهائي...
الدوري الألماني: بايرن ميونخ يسعى لإنقاذ موسمه أمام هوفنهايم
الدوري الألماني: بايرن ميونخ يسعى لإنقاذ موسمه أمام هوفنهايم...
دورة مونتي كارلو للتنس: روبليف أول المتأهلين إلى نصف النهائي
دورة مونتي كارلو للتنس: روبليف أول المتأهلين إلى نصف النهائي...
وزارة الرياضة الأوكرانية تمنع رياضيها من التنافس مع الروس
وزارة الرياضة الأوكرانية تمنع رياضيها من التنافس مع الروس...
الدوري الإنجليزي: السيتي يستقبل ليستر في الجولة الـ31
الدوري الإنجليزي: السيتي يستقبل ليستر في الجولة الـ31...
المزيد