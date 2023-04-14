الدوري الألماني: بايرن ميونخ يسعى لإنقاذ موسمه أمام هوفنهايم

القاهرة - بوابة الوسط

على وقع الخروج من الكأس المحلية وإقصاء محتمل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، سيقاتل بايرن ميونخ المتصدر لإنقاذ آخر لقب متاح له وهو الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك عندما يستضيف هوفنهايم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين.

خسر بايرن بعد أربع مباريات من إقالة مدربه السابق يوليان ناغلمسان وتعيين توماس توخل، رهانه على تحقيق الثلاثية، حيث لم يعد في مرمى نيرانه سوى لقب الـ«بوندسليغا» والعودة إلى سكة الانتصارات، حسب «فرانس برس».

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خرج عملاق بافاريا من الكأس المحلية بسقوطه أمام فرايبورغ بهدفين لهدف في ربع النهائي، وعاد وتعرض لخسارة قاسية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة لصفر في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية الأم، مما جعله أمام مهمة صعبة للغاية في الإياب في ميونخ الاربعاء المقبل.

الدوري خشبة الخلاص

وستحل الكارثة على بايرن في حال خرج خالي الوفاض من موسم بدأه على أمل تحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، كما سيكون الفشل حاسما في مستقبل بعض المسؤولين في النادي، بعدما بات الدوري خشبة الخلاص الوحيدة في أحلامه المنطقية للظفر بلقب يتيم.

ويستقبل بايرن منافسه هوفنهايم الرابع عشر آملا في زيادة تقدمه في الصدارة إلى خمس نقاط، بانتظار تعثر مطارده المباشر بوروسيا دورتموند أمام مضيفه شتوتغارت الذي يواجهه في الوقت ذاته.