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نادال يعلن انسحابه من دورة برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أبريل 2023, 01:02 مساء
نادال يعلن انسحابه من دورة برشلونة
الإسباني رافائيل نادال. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلن الإسباني رافايل نادال، الجمعة، انسحابه من دورة برشلونة الإسبانية الدولية في كرة المضرب المقررة الإثنين المقبل، لعدم تعافيه من إصابة في الورك تعرض لها في يناير الماضي، خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وقال نادال البالغ من العمر 35 عاما والمصنف خامسا عشر عالميا، في تغريدة على تويتر: «لا أشعر بأنني مستعد للعب وسأواصل تحضيراتي للعودة إلى المنافسة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

واضطر نادال للانسحاب من دورات إنديان ويلز وميامي الأميركية الشهر الماضي، ومونتي كارلو لماسترز الألف المقامة حاليا، حيث كان يأمل في العودة للعب.

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