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وفاة سائق الرالي كريغ برين إثر حادث بكرواتيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 05:30 مساء
وفاة سائق الرالي كريغ برين إثر حادث بكرواتيا
السائق الإيرلندي كريغ برين. (أرشيفية: الإنترنت)
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توفي السائق الإيرلندي كريغ برين جراء تعرضه لحادث أثناء خوضه التجارب تحضيراً لمنافسات رالي كرواتيا، الجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات المقرر إقامتها من 20 حتى 23 أبريل الحالي، حسب ما أفاد فريقه هيونداي الخميس.

وحلّ برين المتحدر من واترفورد والبالغ 33 عاماً في المركز الثاني في رالي السويد الذي شكّل الجولة الثانية من البطولة العالمية وأقيم في فبراير، علماً أنه كان يخوض هذا العام برنامجاً جزئياً مع الصانع الكوري الجنوبي، وفق «فرانس برس».

كما كان يحتل المركز السادس في الترتيب العام برصيد 19 نقطة قبل رالي كرواتيا.

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وقال فريق هيونداي في بيان مقتضب «ببالغ الحزن يؤكد فريق هيونداي موتورسبورت أن السائق غريغ برين فقد حياته اليوم في حادث أثناء تجارب مخصصة لرالي كرواتيا».

وأضاف الصانع الكوري الجنوبي «خرج الملاح الإيرلندي جيمس فولتون سالماً من هذا الحادث الذي وقع بعد الظهر» مشدداً على «عدم تقديم أي تعليق آخر في الوقت الحالي».

ولا يتضمن سجل برين الفوز بجولة عالمية «دبليو آر سي»، مكتفياً بالصعود إلى منصة التتويج تسع مرات بين عامي 2016 و2023 حيث احتل المركز الثاني ست مرات والثالث ثلاث مرات.

الإيرلندي توج مرتين
وأنهى الإيرلندي بطولة العام الماضي في المركز السابع في الترتيب العام للسائقين، وصعد مرتين إلى المنصة في رالي مونتي كارلو، ورالي إيطاليا.

في عام 2021، حل ثامناً في الترتيب العام بعدما لم يخض سوى خمس جولات من أصل 12 نجح خلالها في الصعود إلى المنصة ثلاث مرات.
وبات غرين أول سائق راليات يلقى حتفه خلف مقود سيارة رالي منذ البرتغالي أوغوستو منديش الذي توفي خلال رالي البرتغال 1989.

مذاك، توفي أربعة ملاحين خلال الراليات هم الفرنسي فرانسيس مالوسان في مونتي كارلو عام 1990، والنيوزيلندي رودجر فريث في أستراليا في عام 1993، البريطاني مايكل بارك في رالي ويلز في العام 2005، والألماني يورغ باستوك في إسبانيا عام 2006.

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