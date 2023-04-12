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ليفربول ينسحب من سباق التعاقد مع جود بيلينغهام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 09:55 مساء
ليفربول ينسحب من سباق التعاقد مع جود بيلينغهام
لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني جود بيلينغهام. (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر نادي ليفربول الإنجليزي الانسحاب من سباق التعاقد مع الموهبة الإنجليزية جود بيلينغهام لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني بسبب مغالاة ناديه في مطالبه المادية.

يطلب دورتموند من الأندية المهتمة بخدمات اللاعب الشاب 19 عاما 130 مليون جنيه استرليني كرسوم انتقال، إلى جانب راتب كبير يطلبه اللاعب على مدار ست سنوات، وعمولة ضخمة يطلبها وكيله، بحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وبينما يعمل ليفربول على الصفقات الصيفية من الآن، لاستعادة توازنه أوروبيًا ومحليًا، عقب الأداء السيء الذي ظهر به هذا الموسم في البطولات، ويرغب في إحداث ثورة في خط وسط الفريق، إلا أن مطالب صفقة بيلنغهام بعيدة كل البعد عن مقدرة ليفربول.

ولا يزال فريق ريال مدريد الإسباني في سباق التعاقد مع اللاعب الإنجليزي، إلى جانب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما يعتمد موقف جاره في المدينة مانشستر يونايتد على بيع النادي.

ليفربول سيعوض خروج لاعبيه
وأكد رومانو أن ليفربول سيعمل على التوقيع مع اثنين أو ثلاثة لاعبين في خط الوسط خلال الصيف القادم لتعويض الرحيل المؤكد للاعبي الفريق نابي كيتا وأليكس تشامبرلين وآرثر ميلو.

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