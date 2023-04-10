تيافو يحرز اللقب الثاني في مسيرته الاحترافية عبر دورة هيوستن للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

توج الأميركي فرانسيس تيافو باللقب الثاني في مسيرته الاحترافية عندما أحرز لقب دورة هيوستن الأميركية الدولية في كرة المضرب، بفوزه على الأرجنتيني توماس إتشيفيري (7-6) (7-1) و(7-6) (8-6) الأحد في المباراة النهائية.

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واحتاج تيوفو البالغ من العمر 25 عاما والذي صنف في المركز الأول في إحدى دورات رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الأولى في مسيرته، إلى ساعة و55 دقيقة لحسم النتيجة في صالحه، علماً أنه خاض أربع مباريات في مدى يومين بسبب المطر الذي أربك المنظمين وروزنامة الدورة، حسب «فرانس برس».

ونال تيافو لقبه الأول على الملاعب الترابية بعدما تُوج بلقبه الأول على الملاعب الصلبة في الولايات المتحدة أيضاً وكان العام 2018 في دورة ديلراي بيتش.

وارتقي تيافو من المركز الخامس عشر إلى الحادي عشر في التصنيف الجديد للمحترفين الذي صدر الإثنين.