ووريرز وكليبرز إلى الأدوار الإقصائية وليكرز إلى ملحق دوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل غولدن ستايت ووريرز ولوس أنجليس كليبرز إلى الأدوار الإقصائية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزهما تباعاً على بورتلاند ترايل بلايزرز (157-101) وفينيكس صنز (119-114) الأحد، وضمن لوس أنجليس ليكرز خوض الملحق بفوزه على يوتا جاز (128-117).

في المنطقة الغربية حيث احتدم الصراع بين خمسة أندية تنافست على بطاقات التأهل المباشر والملحق، كانت الكلمة الأخيرة لفريق ووريرز الذي سحق ترايل بلايزرز بفارق 56 نقطة، محطماً أيضاً الرقم القياسي لعدد النقاط المسجلة في الربع الأول (55)، حسب «فرانس برس».

- دوري السلة الأميركي: ميامي هيت يحقق فوزا مهما على سفنتي سيكسرز

وتألق في صفوف الفائز ستيفن كوري مع (26) نقطة ونسبة نجاح عن الرميات الثلاثية مع 5 من أصل 10، في حين سجل كل من كلاي تومسون وجوردان بول والشاب ابن الـ 20 عاماً موزيس مودي (20 و21 و25) نقطة تباعاً.

واحتل ووريرز المركز السادس في المنطقة الغربية خلف كليبرز الذي عزز مركزه الخامس بفوزه على صنز، علماً أن ووريرز سيلتقي ساكرامنتو كينغز في الدور الأول من الأدوار الاقصائية ويلعب كليبرز مع فينيكس.