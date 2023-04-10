«راموس» أشهر بديل لـ«كريستيانو» أمل بنفيكا أمام إنتر في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يعّول بنفيكا البرتغالي على مهاجمه غونسالو راموس لتخطي عقبة إنتر الإيطالي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وبلوغ المربع الذهبي للمرة الأولى منذ العام 1990.

اعتاد راموس، رغم صغر سنه «21 عاماً»، على التعايش مع الضغوطات وتحديداً في مونديال قطر في ديسمبر من العام الماضي، عندما قرر مدرب البرتغال حينها فرناندو سانتوش قبل أن يحل الإسباني روبرتو مارتينيس بدلاً منه واشراكه أساسياً بدلاً من الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات كريستيانو رونالدو أمام سويسرا في دور ثمن النهائي، حسب «فرانس برس».

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لم يخيّب راموس الآمال المعقودة عليه، فسجّل ثلاثية في الفوز الساحق لـ«سيليساو أوروبا» (6-1)، ووقف في دائرة الضوء بعد أن ظهر لأول مرة على المستوى الدولي قبل أسابيع قليلة فقط، في مباراة ودية.

في مارس، تألق راموس مجدداً أمام كلوب بروج البلجيكي في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم بتسجيله هدفين من خماسية فريقه (5-1)، ليقود بنفيكا إلى ربع النهائي للموسم الثاني توالياً فاز بنفيكا (2-صفر) ذهاباً.

تشكّل زيارة إنتر إلى لشبونة الثلاثاء في ذهاب ربع النهائي فرصة للمهاجم البرتغالي لوضع نفسه في قلب نافذة الانتقالات، كما فعله قبله العديد من المواهب الشابة في بنفيكا على مر السنوات.

غونسالو راموس. (أرشيفية : الإنترنت)