ديوكوفيتش يعلن جاهزيته للملاعب الترابية عبر دورة مونتي كارلو للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً إنه متحفز لعكس صورة أفضل مما اعتاد أن يفعل في بداياته على الملاعب الترابية، مع افتتاح الموسم في دورة مونتي كارلو لكرة المضرب التي تعتبر تحضيراً لبطولة فرنسا المفتوحة.

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ويعود الصربي، الساعي للظفر بلقبه الـ23 في بطولات «غراند سلام» وفضّ الشراكة مع الإسباني رافايل نادال، إلى ملاعب كرة الصفراء بعدما منعته السلطات الأميركية من دخول أراضيها بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مارس الماضي للمشاركة في دورتي إنديان ويلز وميامي للماسترز (1000)، حسب «فرانس برس».

قال المصنف أوّل عالمياً الأحد «آمل في أن تكون بدايتي جيدة، لأن النجاح لم يكن حليفي خلال النسخ الثلاث الأخيرة من دورة مونتي كارلو».

وأضاف دجوكو الذي سيستهل مشاركته في مونتي كارلو في الدور الثاني بمواجهة الفائز من مباراة الصاعدين من التصفيات الأميركي ماكنزي دونالد أو الروسي أيفن غاخوف «كما أني متحفز لأني لم ألعب خلال الشهر الماضي».