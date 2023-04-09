كلوب يعتذر لجماهير ليفربول عن الموسم السيئ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب مسؤوليته الكاملة عن الموسم السيئ الذي يمر به فريق ليفربول الإنجليزي، وتأسف المدرب للجماهير على اللحظات التعيسة التي عاشوها.

وتحدث كلوب عقب التعادل مع أرسنال في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بهدفين لكل فريق على ملعبه وأمام جماهيره في «أنفيلد» عن أسباب الموسم السيئ الذي يمر به الفريق، ومردود اللاعبين الضعيف خلال المباريات، إلى شبكة «سكاي سبورت».

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قال المدرب الألماني: «أتحمل المسؤولية كاملة في هذا الموسم الكارثي، أتحملها بنسبة 100%، أنا آسف كثيرًا لجماهير ليفربول، لأنهم لم يحصلوا على الموسم الذي تمنوا».

المهم القتال خلال الموسم

وتابع: «لا أهتم كثيرًا بما فعلناه العام الماضي أو السنوات التي سبقته، علينا أن نقاتل خلال هذا الموسم السيئ وهذا صعب، يجب أن نخرج الفريق من هذا النفق المظلم، إذا كان الأمر سهلًا، فلن يدفعوا لي هذا القدر من المال مقابل منصبي».

وأردف: «لقد مررنا بموسم غريب للغاية. حققنا أعلى فوزين في تاريخنا ولكن بعد ذلك بأسبوع لا يمكننا القيام بذلك مجددًا».