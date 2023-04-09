الدوري الإنجليزي: ليفربول يقلب تأخره إلى تعادل مثير أمام أرسنال

القاهرة - بوابة الوسط

قلب نادي ليفربول تأخره بهدفين نظيفين إلى تعادل على ملعبه «أنفيلد»، الأحد، أمام ضيفه أرسنال ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أرسنال بهدفين عن طريق غابرييل مارتينيلي وغابرييل جيسوس، لكن المصري محمد صلاح قلص النتيجة لصالح ليفربول، قبل أن يهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني، بينما سجل روبيرتو فيرمينو هدف التعادل في آخر أنفاس المباراة، وفق «سكاي سبورت».

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رفع أرسنال رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة، مبتعدًا بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي الذي تتبقى له مباراة، بينما رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 44 نقطة في المركز الثامن، وبفارق 12 نقطة كاملة عن المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.