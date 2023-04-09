انتصارات مهمة لكليبرز ومينيسوتا قبل «بلاي أوف» دوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

تغلّب لوس أنجليس كليبرز على بورتلاند تريل بليزرز (136-125) ومينيسوتا تمبروولفز على سان أنتونيو سبيرز (151-131)، قبل الجولة الأخيرة من الدور المنتظم للدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.

وحقّق كل من كليبرز وتمبروولفز انتصارين مهمين، لكن كل شيء يبقى مفتوحا في منافسات المنطقة الغربية، حيث عرفت هوية أربعة متأهلين إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، وتتنافس خمسة فرق على آخر تذكرتين مباشرتين، حسب «فرانس برس».

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وتمكّن كليبرز من الاعتماد على كوهي ليونارد الذي سجّل 27 نقطة مع ثماني متابعات، وراسل ويستبروك 20 نقطة، للفوز على تريل بلايزر الذي أقصي بالفعل من المنافسات. وسجّل نيكولاس باتوم 9 نقاط و4 متابعات و3 تمريرات حاسمة.

وفي أوستن، أقيمت مباراة بين سان أنتونيو الذي خرج من المنافسات متذيلا للترتيب وانتقل إلى عاصمة تكساس، وتمبروولفز الذي فاز عليه بسهولة.

وسجّل أنتوني إدواردز 33 نقطة وكارل أنتوني تاونز 22 نقطة و8 متابعات، بينما سجل رودي غوبرت «دابل دابل» مع 10 نقاط و13 متابعة.