ترهونة يتفوق على المعمورة في قدامى الطائرة

القاهرة - بوابة الوسط

جرت، أمس السبت، في صالة رمضان حمودة مباراة في بطولة قدامى الكرة الطائرة، جمعت بين فريقي ترهونة والمعمورة، جاء شوطها الأول لينتهي لصالح فريق المعمورة بنتيجة (25-18).

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وجاء الشوطان الثاني والثالث كان التفوق فيهما لفريق ترهونة (25-19، 25-13)، ليفوز بنتيجة المباراة بنتيجة شوطين لشوط واحد. أدار المباراة الحكمان علي شتيوي وإسماعيل الكيلاني.

غدا الإثنين يتجدد الموعد بقاعة نادي الترسانة مع مباراة زوارة والغربية، والأربعاء المقبل وبنفس الصالة طرابلس تلتقي جنزور.

منافسات بطولة قدامى الكرة الطائرة. (فيسبوك)

منافسات بطولة قدامى الكرة الطائرة. (فيسبوك)