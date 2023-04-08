مدرب أرسنال يحذر لاعبيه من «أدغال» ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط

توقع مدرب أرسنال الإنجليزي ميكل أرتيتا أن تكون رحلة فريقه لمواجهة ليفربول ضمن الدوري المحلي الأحد مشابهة «للأدغال» في ملعب «أنفيلد» العريق.

لم يفز متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم في ملعب ليفربول منذ 2012، وقبل زيارته الأخيرة إلى هذا الملعب في الدوري، وضع المدرب الإسباني في التمارين أغنية «لن تمشي لوحدك أبداً» الخاصة بليفربول لتحفيز لاعبيه، بيد أنهم خسروا برباعية نظيفة، وفق «فرانس برس».

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لكن أرسنال يخوض رحلته هذه المرة وهو متصدر بفارق ثمان نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب والذي لعب مباراة أقل، فيما يترنح ليفربول بقيادة الألماني يورغن كلوب في المركز الثامن، وبات هدفه الوحيد المنافسة على مركز مؤهل للمسابقات القارية.

قال أرتيتا «لا يمكنك أن تدرّب لاعبيك في حديقة الحيوانات ثم تذهب إلى الأدغال الأحد».

الحرص واجب

تابع «هذا مستحيل. يجب أن تفرض نفسك وتحضّر اللاعبين. يجب أن تحذّرهم مما ينتظرهم».

وتمكن أرسنال، الباحث عن لقبه الأول منذ 2004، من الحفاظ على الصدارة بعد تحقيقه سبعة انتصارات متتالية في «البرميرليغ».