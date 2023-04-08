أنشيلوتي: ريال مدريد الأعظم في العالم فكيف أدرب برشلونة؟

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن تدريب فريق برشلونة ليس خيارا بالنسبة له، وذلك لولائه للريال، الذي وصفه بالنادي الأفضل في العالم.

وفاز أنشيلوتي بلقب الدوري الإسباني ولقبين لدوري أبطال أوروبا مع الفريق خلال فترتين، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن نهاية مسيرته مع الفريق الإسباني، مع اهتمام من جانب منتخب البرازيل وتشيلسي الإنجليزي بالمدرب البالغ من العمر 63 عاما.

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ورغم كل التكهنات والأخبار حول الوجهة المقبلة لأنشيلوتي صاحب المسيرة المليئة بالإنجازات، فإنه استبعد تدريب الغريم التقليدي لريال مدريد. وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فيا ريال، السبت، في الدوري الإسباني: «بالنسبة لي تدريب برشلونة مستحيل».

وأضاف: «بعد 1272 مباراة كمدرب، لا أحتاج إلى إثبات شيء، لا أرغب في تغيير نفسي، يجب عليك احترام تاريخي الشخصي وتاريخ الأندية».

وأوضح: «أنا محبوب وأشعر بالأمان هنا، لذلك لا يوجد سبب بالنسبة لي للتحول من ريال مدريد إلى برشلونة».

وكان فريق أنشيلوتي قد اكتسح برشلونة (4-صفر) في إياب الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا في ملعب «كامب نو»، وذلك بعد فوز برشلونة بهدف ذهابا، ليتأهل الريال لمواجهة أوساسونا في النهائي.