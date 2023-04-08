ريال مدريد «المنتشي» يستقبل فياريال «المثير» في محاولة لفك شفرة «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى ريال مدريد، المنتشي بصعوده لنهائي كأس الملك، للتشبث بحظوظه في التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» خلال الموسم الحالي، حينما يستضيف فياريال، الذي يحتل المركز السادس برصيد 44 نقطة.

المباراة تجرى، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.

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لن يكون فياريال لقمة سائغة لفريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لا سيما أنه بقي بلا خسارة في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، التي حقق خلالها 4 انتصارات وتعادلا وحيدا.

دائما ما تتسم لقاءات الفريقين بالإثارة والندية، وهو ما كشفت عنه مباراتا الفريقين هذا الموسم، حيث فاز فياريال (2-1) على الريال في لقائهما بالدور الأول لبطولة الدوري على ملعب «لا سيراميكا» في السابع من يناير الماضي.

سرعان ما ثأر الريال من تلك الخسارة، عقب فوزه (3-2) على الفريق الأصفر في الدقائق الأخيرة بعدها بـ12 يوما على الملعب نفسه في دور الـ16 لكأس الملك.

ستكون مواجهة فياريال بمثابة الاختبار الأخير للريال قبل مباراته المرتقبة ضد ضيفه تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.