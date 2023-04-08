غوارديولا: أهلا بإقالتي في أي وقت.. «البريميرليغ» تغير

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أنه حتى هو ليس بمأمن من الإقالة، في الوقت الذي أصبحت فيه التطلعات في أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم كبيرة.

ورحل 12 مديراً فنياً عن مناصبهم في الدوري الممتاز هذا الموسم، مع احتساب قرار غراهام بوتر مغادرة برايتون إلى تشيلسي. ويحتل سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بفارق 8 نقاط خلف المتصدر أرسنال.

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وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، إن «الثقافة في إنجلترا قد تغيرت. النتائج مهمة، ولكن إذا كانت الخطة تعمل بشكل جيد، في هذا البلد حينما كنت أصغر قليلا كانت الأندية تحتفظ بالمدربين لفترة أطول، اليوم مع وجود ملاك مختلفين والكثير من الضغط والاستثمار في جانب واحد، أتفهم ذلك».

وأضاف: «الجميع يعانون الكثير من الضغوطات؛ المدرب والإدارة. الجماهير تثق في التغيير لأنهم يرغبون في أن يكونوا أفضل، في بعض الأحيان يحدث ذلك، وفي أحيان أخرى لا يحدث، كل المدربين يعرفون أنه إذا لم يحدث ذلك فهم في خطر».