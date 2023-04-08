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أتلتيكو مدريد يخرج لملاقاة رايو فايكانو وسط صراع المقعد الرابع في «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 02:49 مساء
أتلتيكو مدريد يخرج لملاقاة رايو فايكانو وسط صراع المقعد الرابع في «الليغا»
أتلتيكو مدريد في منافسات «الليغا». (إنترنت)
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يخرج أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث برصيد 54 نقطة، لملاقاة مضيفه رايو فايكانو، الذي يحتل المركز الثامن برصيد 37 نقطة، غدا الأحد، ضمن الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

بينما يأمل أتلتيكو في الحفاظ على انتفاضته في المسابقة، عقب فوزه في لقاءاته الأربعة الأخيرة، فإن فايكانو يرغب في تحقيق انتصاره الأول في المسابقة منذ شهرين، حيث يرجع آخر فوز له إلى السادس من فبراير الماضي، عندما تغلب (2-صفر) على ضيفه ألميريا في المرحلة الـ20 للبطولة.

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وفشل فايكانو منذ ذلك الحين في تحقيق أي انتصار خلال مبارياته السبع الأخيرة، التي شهدت تعادله في 5 لقاءات، مقابل خسارتين.

وفي الوقت الذي تبدو فيه المراكز الثلاثة الأولى شبه محسومة لبرشلونة والريال وأتلتيكو، فإن الصراع يدور الآن على المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويبدو الصراع على أشده بين ريال سوسييداد، صاحب المركز الرابع برصيد 48 نقطة، وريال بيتيس، الذي يحتل المركز الخامس بـ45 نقطة، وكذلك فياريال.

ويلعب سوسييداد مع ضيفه خيتافي، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة، اليوم السبت، في حين يلعب ريال بيتيس مع ضيفه قادش، الذي يحتل المركز الخامس عشر بـ28 نقطة، غداً الأحد.

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