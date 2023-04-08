نجم مانشستر سيتي السابق كومباني يعيد نادي بيرنلي لـ«البريميرليغ» بعد عام من الأزمات

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المدافع البلجيكي السابق فنسان كومباني إنجازا كبيرا عندما قاد نادي بيرنلي إلى دوري النخبة الإنجليزي في كرة القدم «البريميرليغ» عقب فوزه، الجمعة، على ميدلزبره (2-1)، مما سمح له بأن يبتعد في الصدارة بفارق 19 نقطة.

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وكان بيرنلي قد ضم كومباني كمدرب للفريق الأول العام 2022 بعد هبوطه، وصعد نادي بيرنلي الذي يشرف على تدريباته المدافع البلجيكي السابق فنسان كومباني، بطل الدوري الممتاز أربع مرات كلاعب مع مانشستر سيتي، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم بعد فوزه على ميدلزبره، حسب «فرانس برس».

وابتعد بيرنلي بفارق 19 نقطة عن لوتون الثالث، ومع هبوط بيرنلي تعين عليه تسديد جزء كبير من ديونه البالغة 78 مليون دولار، وبيع عدد من لاعبيه المهمين. لكن كومباني (36 عاما) نجح في صناعة فريق جيد من الوجوه الجديدة، مستفيدا من علاقاته في بلجيكا ومع مانشستر سيتي لتعزيز تشكيلته.