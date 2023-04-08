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برشلونة يخشى مفاجآت جيرونا في «الليغا» بعد صدمة الخروج من الكأس أمام ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 02:11 مساء
برشلونة يخشى مفاجآت جيرونا في «الليغا» بعد صدمة الخروج من الكأس أمام ريال مدريد
مباراة برشلونة وريال مدريد في الكأس. (إنترنت)
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يحوّل برشلونة وجهته من جديد إلى الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، عندما يستضيف جيرونا الإثنين المقبل، في المرحلة الـ28 للمسابقة، أملا في مداواة جراحه التي نزفت بشدة.

وتلقى برشلونة خسارة قاسية (صفر-4) على ملعبه وأمام جماهيره أمام الريال، في إياب الدور قبل النهائي لكأس الملك، ليفشل في الاستفادة من فوزه بهدف على منافسه اللدود في لقاء الذهاب بمدريد، ويخرج من المسابقة غير مأسوف عليه، عقب خسارته (1-4) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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ويتربع برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، الساعي إلى استعادة لقبه الغائب عنه منذ 3 مواسم، برصيد 71 نقطة، متفوقا بفارق 12 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه الريال حامل اللقب.

ويطمع برشلونة في مواصلة نتائجه المذهلة في الدوري الإسباني، لا سيما مع بداية العام 2023، بعدما حقق 11 فوزا مقابل خسارة وحيدة في المسابقة خلال العام الجاري.

ولم يفقد برشلونة سوى 10 نقاط خلال مبارياته الـ27 الأولى في البطولة هذا الموسم، مما يعكس الرغبة الجامحة لدى فريق المدرب تشافي هيرنانديز في التتويج باللقب. ورغم ذلك، يخشى برشلونة من مفاجآت جيرونا، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة، لا سيما خارج ملعبه، بعدما تعادل (1-1) مع ريال مدريد في سانتياغو برنابيو، وفاز (3-2) على ملعب مضيفه فريق أتلتيك بلباو العريق.

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