الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يكشف تصنيف المنتخبات قبل قرعة الأمم في قطر

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تصنيف المنتخبات لأربعة مستويات، وذلك وفقا للتصنيف الجديد الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خلال أبريل الجاري، قبل عمل قرعة كأس أمم آسيا 2023 التي ستجري في العاصمة القطرية الدوحة 11 مايو المقبل في دار الأوبرا بكتارا.

جاء في المستوى الأول، منتخب قطر البلد المضيف للبطولة؛ إذ حضر العنابي في الموقع الأول ضمن الوعاء الأول في سحب القرعة؛ وذلك لضمان خوض المباراة الافتتاحية، ومنتخب اليابان المتوج باللقب الآسيوي أربع مرات على رأس قائمة منتخبات المستوى الأول، وإيران الفائزة باللقب ثلاث مرات، وكوريا الجنوبية التي توجت باللقب مرتين، وأستراليا بطلة نسخة 2015 بالإضافة إلى المنتخب السعودي الحائز على اللقب ثلاث مرات في تاريخه.

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وفي المستوى الثاني جاء منتخب العراق بطل نسخة 2007 والإمارات البلد الذي احتضن النسخة الماضية وعمان وأوزبكستان والصين والأردن، وفي المستوى الثالث جاءت منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقيرغيزستان ولبنان، أما في المستوى الرابع والأخير فجاءت منتخبات الهند وطاجيكستان وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا.

وحسب أنظمة البطولة القارية، فإن المنتخبات الـ24 يتم توزيعها على 6 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، ويتأهل منها المتصدر ووصيفه، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، وذلك لدور الستة عشر الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة التي سيكون طرفها منتخب قطر يوم 12 يناير 2024 في حين ستقام المباراة النهائية للبطولة بتاريخ 10 فبراير المقبل.