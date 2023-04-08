أنس جابر تصل لنصف نهائي دورة تشارلستون الأميركية للتنس للعام الثالث تواليا

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت التونسية أنس جابر المصنفة الثانية لنصف نهائي دورة تشارلستون الأميركية في كرة المضرب ذات الـ500، للعام الثالث تواليا، بفوزها الجمعة على الروسية آنا كالينسكايا (6-0 و4-1) ثم بالانسحاب بسبب المرض.

وستلاقي جابر، وصيفة ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي، في الدور المقبل الروسية داريا كاساتكينا المصنفة الثالثة والفائزة على الأميركية ماديسون كيز التاسعة (6-7)، (5-7) و(6-4) و(6-2)، في مواجهة بين بطلتين سابقتين للدورة، حسب «فرانس برس».

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وهذا الفوز الثاني توالياً لجابر على كالينسكايا، لتبلغ ثاني نصف نهائي هذه السنة، بعد أديلايد الأسترالية في الثاني من يناير. وقالت جابر (28 عاما) الباحثة عن خوض النهائي الحادي عشر في مسيرتها «أتمنى شفاء سريعاً لآنّا. أعتقد أنها كانت مباراة رائعة لي. قمت بكل شيء كما يجب واستمعت إلى مدربي، بنسبة 100%، للمرة الأولى في مسيرتي».

وستكون المواجهة السابعة بين جابر وكاساتكينا، إذ تتقدّم التونسية (4-2)، وفازت في آخر أربع مباريات. وهذا الفوز الخامس في تسع مباريات لجابر هذا العام، علماً بأنها غابت عن دورتي دبي والدوحة بسبب عملية جراحية بسيطة في الركبة، عقب خروجها المبكر من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.