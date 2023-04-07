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الدوري الإيطالي: كاندريفا يضرب فريقه السابق إنتر بهدف قاتل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 08:44 مساء
الدوري الإيطالي: كاندريفا يضرب فريقه السابق إنتر بهدف قاتل
لقطة من مواجهة إنتر ميلان وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي، 7 أبريل 2023. (الإنترنت)
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زاد لاعب وسط ساليرنيتانا المخضرم أنطونيو كاندريفا، البالغ 36 عاما، محن فريقه السابق إنتر وحرمه من استعادة نغمة الانتصارات عندما أدرك التعادل في شباكه في الدقيقة الأخيرة من المباراة، اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتقدم إنتر مبكرا بهدف لمدافعه الألماني روبن غوزنس في الدقيقة السادسة، لكن كاندريفا الذي دافع عن ألوان إنتر في الفترة بين 2016 و2020، أدرك التعادل بتمريرة عرضية خادعة بالدقيقة 90، وفق «فرانس برس».

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وتابع إنتر ميلان نزيف النقاط وفشل للمباراة الرابعة تواليا في الدوري في تحقيق الفوز والسادسة في مختلف المسابقات بعد ثلاث هزائم متتالية في الكالشيو وتعادلين أمام مضيفيه بورتو البرتغالي سلبيا في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويوفنتوس إيجابيا بهدف لمثله في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وسيزيد التعادل المخيب من الضغوطات على المدرب سيموني إنزاغي قبل رحلة لشبونة لمواجهة بنفيكا البرتغالي الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة.

خطر التراجع إلى المركز السادس
ورفع إنتر رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف جاره ميلان حامل اللقب الذي يستضيف إمبولي لاحقا، لكنه بات يواجه خطر التراجع إلى المركز السادس في حال فوز روما الذي يملك 50 نقطة على مضيفه تورينو، وأتالانتا صاحب الـ48 نقطة على ضيفه بولونيا السبت.

وكان إنتر الطرف الأفضل في المباراة، وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف لولا تألق حارس مرمى أصحاب الأرض الدولي المكسيكي غييرمو أوتشوا الذي يعود الفضل إليه كثيرا بهذا التعادل الذي رفع به ساليرنيتانا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر.

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