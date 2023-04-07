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الدوري الألماني: بايرن يأمل في استفاقة مانيه أمام فرايبورغ

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 03:16 مساء
الدوري الألماني: بايرن يأمل في استفاقة مانيه أمام فرايبورغ
لقطة من مواجهة سابقة بين بايرن ميونخ ونادي فرايبورغ. (أرشيفية: الإنترنت)
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يأمل بايرن ميونخ الذي خرج من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بخسارته أمام فرايبورغ في أن يجد مهاجمه السنغالي ساديو مانيه نفسه سريعا والعودة لهز الشباك ليمنع تكرار ما حصل، وذلك عندما يحلّ ضيفا على «جلّاده» السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.

افتقد بايرن على ملعبه «أليانز أرينا» للقوة الهجومية في خسارته أمام فرايبورغ بهدفين لواحد في الدور ربع النهائي الثلاثاء، حيث سجل هدفه اليتيم مدافعه الفرنسي دايو أوباميكانو، وفق «فرانس برس».

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وردّ فرايبورغ الدين للنادي البافاري في مباراته الثانية فقط بإشراف مدربه الجديد توماس توخل، والذي أطاح به من الدور ذاته في المواجهة الأولى بينهما في المسابقة عندما تغلب عليه بسباعية نظيفة في الثاني من مارس 2005.

مانيه يحبط عملاق بافاريا
أدخل صيام الوافد الجديد في سوق الانتقالات الصيفية مانيه عن التهديف الإحباط في نفوس أبطال ألمانيا في المواسم العشرة الماضية.
لعب مانيه سبع مباريات مع بايرن منذ عودته من إصابة في ساقه حرمته من خوض مونديال قطر مع منتخب بلاده، من دون أن يهز الشباك ومكتفيا بتمريرة حاسمة فقط.

بعد مباراة الخميس، قال بطل أمم إفريقيا 2021 مع منتخب «الأفيال» أمام الصحفيين وهو يبتسم «قريبا، أعدكم» عندما سُئل متى سيعود إلى مستواه الرائع الذي قدّمه مع فريقه السابق ليفربول الإنجليزي.

قال توخل الذي حلّ بدلا من يوليان ناغلمسان المقال من مهامه إنه «ليس لديّ شك على الإطلاق في جودة ساديو وما يمكن أن يقدمه لنا»، موضحاً «هي مسألة وقت فقط».

مانيه لا يزال يبحث عن نفسه
من ناحيته، قال الحارس السابق والرئيس التنفيذي الحالي لبايرن أوليفر كان، إن مانيه ربما يعاني بسبب «الكثير من المنافسة» على المراكز الأساسية في النادي.

وأضاف «هو لا يعرف ذلك (من ليفربول) وربما لم يعتد على ذلك. لا يزال يبحث عن نفسه».

ويتصدر بايرن الدوري بفارق نقطتين عن وصيفه بوروسيا دورتموند الذي أبعده عن المركز الأول بفوزه عليه برباعية مقابل هدفين في بدايات توخل مع الفريق في المرحلة الماضية، علماً بأن دورتموند يستقبل أونيون برلين الثالث في اليوم ذاته.

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