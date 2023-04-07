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سيدات إنجلترا يحققن النسخة الأولى من كأس «فيناليسيما» على حساب البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 03:12 مساء
سيدات إنجلترا يحققن النسخة الأولى من كأس «فيناليسيما» على حساب البرازيل
سيدات إنجلترا لكرة القدم يحتفلن بكأس فيناليسيما، 6 أبريل 2023. (الإنترنت)
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أحرز منتخب إنجلترا للسيدات بطل أوروبا كأس «فيناليسيما» لكرة القدم في نسختها الأولى بفوزه على نظيره البرازيلي بطل أميركا الجنوبية بركلات الترجيح بأربعة ركلات لاثنتين بعد تعادلهما بهدف لمثله على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن الخميس.

وتألقت حارسة إنجلترا ماري إيربس بتصديها لركلة تاميريش، فيما تكفلت العارضة بركلة لاعبة أرسنال رافاييل سوزا، وفق «فرانس 24».

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وهي المباراة الثلاثين توالياً من دون خسارة لمنتخب إنجلترا منذ تسلم المدربة الهولندية سارينا فيخمان زمام الأمور الفنية، وذلك قبل ثلاثة أشهر ونصف الشهر من مونديال السيدات المقرر في أستراليا ونيوزيلندا.

وهيمنت لاعبات إنجلترا على الشوط الأول في ظل تراجع البرازيليات، غير أن التغييرات التي أدخلتها المدربة السويدية بيا سوندهوغه، وصيفة مونديال 2011 والمتوجة بالذهب الأولمبي عامي 2008 و2012 مع المنتخب الأميركي للسيدات، على صفوف المنتخب البرازيلي أعاد الأخير إلى أجواء اللقاء.

هدف تعادل في وقت قاتل
وافتتحت مهاجمة مانشستر يونايتد إيلا تون التي أخفقت في ركلتها الترجيحية التسجيل لإنجلترا في الدقيقة 23 بعد تمريرة من لوسي برونز، قبل أن تخطف أندريسا ألفيش هدف التعادل في الدقائق القاتلة من عمر اللقاء عقب خطأ فادح من الحارسة إيربس، تحديدا بالدقيقة 93.

وتحتل سيدات إنجلترا المركز الرابع في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في حين تقبع البرازيل المهيمنة على القارة الجنوبية بفوزها باللقب في النسخ الأربع الأخيرة وإجمالي ثماني مرات من أصل تسعة، في المركز التاسع عالمياً.

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