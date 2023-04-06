جواو كانسيلو: أمر بمرحلة تأقلم.. ولم أتردد في قبول عرض بايرن

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح مدافع نادي بايرن ميونخ الألماني جواو كانسيلو المنتقل على سبيل الإعارة من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أنه لم يتردد في قبول عرض العملاق البافاري، بينما أكد على مروره بفترة تأقلم مع بايرن.

وقال كانسيلو في حديث لمجلة ناديه اليوم الخميس: «عندما أتيحت لي الفرصة للانضمام إلى هذا النادي العظيم، قلت نعم مباشرة»، حسب ما نقله الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وأردف المدافع البرتغالي: «أرى أن بدايتي هنا إيجابية. هناك دائمًا فترة تأقلم معينة للاعبي كرة القدم يمرون بها، وسأحظى بثقة المدرب توخل قريباً».

وانتقل كانسيلو لصفوف بايرن، في فترة انتقالات يناير الماضية، قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو.