مفاجأة في تدريبات السيتي.. عودة «الوحش»

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت تدريبات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأربعاء عودة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، بعد غيابه أسبوعين بسبب الإصابة.

وغاب هالاند عن منتخب بلاده خلال مواجهتي إسبانيا وجورجيا في تصفيات أمم أوروبا 2024، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع السيتي أمام بيرنلي في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، وفق ما نشره الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي.

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وكان متوقعا عودة «وحش» التهديف ليدعم صفوف فريقه في مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالجولة 29، إلا أنه لم يكتمل شفاؤه، ما دفع الأطباء لتوخي الحذر في إعطائه الضوء الأخضر من أجل المشاركة من جديد.

السيتي يصطدم ببايرن

وينتظر السيتي مواجهة مهمة في الدوري أمام ساوثهامبتون برسم الجولة 30 السبت، قبل أن يطير إلى ميونخ لمواجهة بايرن في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

يذكر أن هالاند سجل 42 هدفا وصنع خمسة آخرين في 37 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الحالي بجميع المسابقات، ليضع فريقه في المركز الثاني بالدوري خلف المتصدر أرسنال بفارق ثمانية أهداف، مع بقاء مباراة مؤجلة للسيتي.