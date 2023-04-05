  • Alwasat News
Atwasat

أوساسونا يتأهل لنهائي الكأس بفوزه على بلباو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أبريل 2023, 04:58 مساء
أوساسونا يتأهل لنهائي الكأس بفوزه على بلباو
لقطة من مواجهة أوساسونا وأتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، 4 إبريل 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

واصل أوساسونا مغامرته في مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم وبلغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه بتعادله مع مضيفه أتلتيك بلباو بهدف لمثله بعد الوصول للوقت الإضافي الثلاثاء في «الدربي الباسكي» بإياب نصف النهائي.

وحسم أوساسونا مباراة الذهاب لصالحه بهدف وحيد سجله الدولي المغربي عبدالصمد الزلزولي في الدقيقة 47 وفق «فرانس برس».

- دي يونغ قد لا يلحق بـ«الكلاسيكو»​
- مستقبل ميسي.. بين تغليب العاطفة والسعي خلف المادة

ونجح أتلتيك بلباو في فرض التمديد على أوساسونا عندما أنهى الوقت الأصلي لصالحه بهدف وحيد سجله المهاجم الدولي الغاني إيناكي وليامس بضربة رأسية في الدقيقة 33.

وفي الوقت الذي كان فيه الفريقان يقتربان من اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل الأول إلى المباراة النهائية، نجح البديل بابلو إيبانيس في تسجيل هدف التعادل والتأهل لأوساسونا في الدقيقة 116 بتسديدة «على الطاير» بيمناه.

«كلاسيكو إسبانيا»
ويلتقي برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» في إياب مباراة نصف النهائي الثانية لتحديد المتأهل لمواجهة أوساسونا، وأنهى برشلونة مواجهة الذهاب متفوقا بهدف نظيف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاسا وسحوركم علينا (5): أحمد كويفية (إدرينالين(

الكاسا وسحوركم علينا (5): أحمد كويفية (إدرينالين(
«الميزان 6» حـ(6): المعاكسات

«الميزان 6» حـ(6): المعاكسات
كاريكاتير حليم - هدم معالم بنغازي التاريخية

كاريكاتير حليم - هدم معالم بنغازي التاريخية
تواصل الانتهاكات الإسرائيلية: إصابات واعتقالات واقتحام الأقصى

تواصل الانتهاكات الإسرائيلية: إصابات واعتقالات واقتحام الأقصى
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا

«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
مطار أمستردام يعتزم حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة

مطار أمستردام يعتزم حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة
«أرزاق تساق 2023» (حـ7): صانع الجمال

«أرزاق تساق 2023» (حـ7): صانع الجمال
«أساطير الأكل» (3): رحاليستا في أشهر مطعم مصري

«أساطير الأكل» (3): رحاليستا في أشهر مطعم مصري
خلونا نحلموا 4 (حـ8): الحقيبة المدرسية

خلونا نحلموا 4 (حـ8): الحقيبة المدرسية
«أكلات ماجدة 2» (حـ8): كرات البطاطا المهروسة بالدجاج

«أكلات ماجدة 2» (حـ8): كرات البطاطا المهروسة بالدجاج
الكاميرا الخفية 2023 (حـ6): مقلب المطعم

الكاميرا الخفية 2023 (حـ6): مقلب المطعم
«كلينكا» (2): صحتنا في شهر رمضان

«كلينكا» (2): صحتنا في شهر رمضان
«كتب ليبية 2» (ح5): كتاب «الصقور والصقارة تاريخ الآباء وتراث الأجداد»

«كتب ليبية 2» (ح5): كتاب «الصقور والصقارة تاريخ الآباء وتراث الأجداد»
«المنسف» طبق وطني شعبي صمد عبر آلاف السنين سيدا للمائدة الأردنية

«المنسف» طبق وطني شعبي صمد عبر آلاف السنين سيدا للمائدة الأردنية
«هنا ليبيا»: فعاليات ليالي المدينة القديمة طرابلس

«هنا ليبيا»: فعاليات ليالي المدينة القديمة طرابلس
«أفضل شيف» | الحلقة السادسة

«أفضل شيف» | الحلقة السادسة
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد بالصواريخ

اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد بالصواريخ
«ماريو».. من لعبة فيديو إلى أيقونة في الثقافة الشعبية العالمية

«ماريو».. من لعبة فيديو إلى أيقونة في الثقافة الشعبية العالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليفاندوفسكي: لو رفض بايرن انتقالي إلى برشلونة كنت سأبقى
ليفاندوفسكي: لو رفض بايرن انتقالي إلى برشلونة كنت سأبقى
دورة تشارلستون للتنس: أنس جابر تبلغ الدور الثالث وميار شريف تودع مبكرا
دورة تشارلستون للتنس: أنس جابر تبلغ الدور الثالث وميار شريف تودع ...
بعد ناغلسمان وإنريكي.. لامبارد خيار موقت لتشيلسي
بعد ناغلسمان وإنريكي.. لامبارد خيار موقت لتشيلسي
قرعة أبطال أفريقيا: مواجهتان عربيتان في ربع النهائي
قرعة أبطال أفريقيا: مواجهتان عربيتان في ربع النهائي
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار لملعب بنينا
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار ......
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر ......
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة ......
التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيا في مواجهة الليلة أمام تونس
التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيا في مواجهة الليلة أمام تونس...
سفيان أمرابط.. على رادار ثلاثة أندية أوروبية
سفيان أمرابط.. على رادار ثلاثة أندية أوروبية...
المزيد
مزحة أصبحت واقعا.. أنشيلوتي يصدق في توقعه
مزحة أصبحت واقعا.. أنشيلوتي يصدق في توقعه...
إيغا شفيونتيك: الأوان فات لحظر اللاعبين الروس والبيلاروس بشكل صريح
إيغا شفيونتيك: الأوان فات لحظر اللاعبين الروس والبيلاروس ......
رسميا: فرانك لامبارد مدربا لتشيلسي حتى نهاية الموسم
رسميا: فرانك لامبارد مدربا لتشيلسي حتى نهاية الموسم...
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر ......
قرعة أبطال أفريقيا: مواجهتان عربيتان في ربع النهائي
قرعة أبطال أفريقيا: مواجهتان عربيتان في ربع النهائي...
المزيد