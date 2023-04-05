أوساسونا يتأهل لنهائي الكأس بفوزه على بلباو

القاهرة - بوابة الوسط

واصل أوساسونا مغامرته في مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم وبلغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه بتعادله مع مضيفه أتلتيك بلباو بهدف لمثله بعد الوصول للوقت الإضافي الثلاثاء في «الدربي الباسكي» بإياب نصف النهائي.

وحسم أوساسونا مباراة الذهاب لصالحه بهدف وحيد سجله الدولي المغربي عبدالصمد الزلزولي في الدقيقة 47 وفق «فرانس برس».

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ونجح أتلتيك بلباو في فرض التمديد على أوساسونا عندما أنهى الوقت الأصلي لصالحه بهدف وحيد سجله المهاجم الدولي الغاني إيناكي وليامس بضربة رأسية في الدقيقة 33.

وفي الوقت الذي كان فيه الفريقان يقتربان من اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل الأول إلى المباراة النهائية، نجح البديل بابلو إيبانيس في تسجيل هدف التعادل والتأهل لأوساسونا في الدقيقة 116 بتسديدة «على الطاير» بيمناه.