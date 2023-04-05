«كاف» يدرس تغيير موعد كأس الأمم الأفريقية 2025

القاهرة - بوابة الوسط

يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الأربعاء، عبر المكتب التنفيذي العديد من الملفات حول المسابقات القارية سواء كانت على مستوى الأندية أو المنتخبات، ومن بين تلك الدراسات إمكانية تغيير موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية نسخة 2025 بسبب تزامن البطولة مع مسابقة كأس العالم للأندية.

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وقالت مصادر لموقع «يلا كورة»: «هناك احتمالية تغيير آخر جولتين في تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لنسخة كوت ديفوار 2024 والتي من المقرر أن تقام في أجندة يونيو وسبتمبر، وهنا التفكير إما إقامة آخر جولتين الخامسة والسادسة في يونيو أو في سبتمبر».

ملف آخر سيجري التطرق به وهو مواعيد نسخة دوري أبطال أفريقيا في النسخة حتى لا يجري بالتزامن مع نفس مواعيد بطولة السوبر الأفريقي والتي من المقرر أن تنطلق في أغسطس المقبل.