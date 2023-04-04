«يورو 2025» للسيدات على أرض سويسرا.. رسميا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الثلاثاء، أن سويسرا ستستضيف بطولة أوروبا 2025 لكرة القدم للسيدات.

أكد «يويفا» في أكتوبر 2022، أنه تلقى أربعة عروض لاستضافة البطولة، من بينها عرضان من فرنسا وبولندا، إضافة إلى عرض مشترك يضم الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد، حسب «رويترز».

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ويحمل المنتخب الإنجليزي للسيدات لقب البطولة الأخيرة بعدما تغلب على المنتخب الألماني (2-1) في المباراة النهائية العام الماضي.

من جانبه قال رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم دومينيك بلان في بيان: «إنه يوم تاريخي لسويسرا والاتحاد السويسري ولكرة القدم النسائية، وتساعد هذه الخطوة الهائلة جهود تطوير كرة القدم النسائية على جميع المستويات».

وأضاف «ستقام البطولة على مدى 4 أسابيع في يونيو ويوليو 2025، في الملاعب المخطط لها في بازل وبيرن وجنيف وزيورخ وسانت جالن وسيون ولوسيرن وتون».