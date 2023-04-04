يوفنتوس يتحدى طموحات إنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى يوفنتوس لإنقاذ موسمه عبر مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، عندما يواجه في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، اليوم الثلاثاء، غريمه إنتر في مواجهة ثأرية بامتياز في ديربي إيطاليا ضمن ذهاب الدور نصف النهائي.

ويصارع يوفنتوس لحجز مركز أوروبي في الدوري، في حين يبحث غريمه إنتر عن العودة إلى سكة الانتصارات في مواجهة اليوم.

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يدخل يوفنتوس اللقاء بأفضلية معنوية على إنتر، إذ حسم المواجهتين السابقتين أمامه هذا الموسم لصالحه، ففاز على ملعبه «أليانز ستاديوم» (2-صفر) في المرحلة 13، قبل أن يجدد انتصاره في عقر دار منافسه بهدف في جوزيبي مياتسا ضمن منافسات المرحلة 27.

يتواجه الفريقان في تورينو من دون حسابات كثيرة، بعدما خرجا من سباق الفوز بلقب الدوري المهيمن عليه نابولي الذي يغرد خارج السرب، إذ يتقدم بفارق 16 نقطة عن أقرب مطارديه لاتسيو قبل 10 مراحل من النهاية.