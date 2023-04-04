بوادر رحيل ميسي عن سان جرمان تلوح في الأفق

القاهرة - بوابة الوسط

تبدو فرضية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن باريس سان جرمان الفرنسي مع نهاية عقده في يونيو المقبل، هي «الأكثر ترجيحا، ولكن ليست مؤكدة»، حسب ما قال مصدر مقرب من النادي، الثلاثاء.

وقال المصدر «لم يتم التوصل إلى شيء، لكن الدينامكيّة تغيرت تماما، باريس سان جرمان يضغط بشكل أقل للتجديد»، لكن ميسي «لم يغادر بعد»، حسب «فرانس برس».

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وتسعى السعودية لاجتذاب شركات دولية عملاقة بجانب جمع قطبيّ كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي للترويج لملفها المتوقع تقديمه لاستضافة مونديال 2030.

حديث وزير الرياضة السعودي

ومطلع فبراير الماضي، أكد وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن بلاده لم تقدّم ملف ترشّح لاستضافة مونديال 2030 في كرة القدم، مؤكدا في الوقت نفسه أن كل شيء ممكن، وقال مسؤول مطلع على الملف السعودي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث للإعلام، إن «السعودية تضع اللمسات الأخيرة على شراكات مع شركات عملاقة لرعاية ملفها لاستضافة كأس العالم»، حسب «فرانس برس».

مفاوضات للترويج لملف السعودية

وأوضح المسؤول أن الرياض تكثّف مفاوضاتها حاليا مع الأرجنتيني ميسي المتوّج بكأس العالم الأخيرة للترويج لملف السعودية رفقة رونالدو. وقال إن «هناك مفاوضات جارية مع ميسي ونجوم كبار للترويج لملف السعودية لكأس العالم».

وتابع «تخيّل ملفاً لكأس العالم في ثلاث قارات ترعاه كبرى الشركات العالمية ويروّج له رونالدو وميسي، سيكون منافسا صعبا». لكنّ طموح السعودية بترويج الثنائي الأسطوري ميسي ورونالدو لملفها المتوقع تقديمه لاستضافة كأس العالم يصطدم بملف الأرجنتين لاستضافة البطولة نفسها.