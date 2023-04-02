دي يونغ قد لا يلحق بـ«الكلاسيكو»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جريدة «آس» الإسبانية صعوبة لحاق متوسط ميدان نادي برشلونة الإسباني فرينكي دي يونغ بمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد في «كلاسيكو» كأس ملك إسبانيا بسبب الإصابة.

يستعد النادي الكتالوني لاستقبال نظيره الملكي في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الأربعاء المقبل على ملعبه «سبوتيفاي كامب نو» في مواجهة الإياب بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بتقدم البارسا بهدف نظيف في ملعب «سانتياغو بيرنابيو»، وفق جريدة «آس».

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وشارك الهولندي دي يونغ في تدريبات فريقه اليوم لأول مرة منذ غيابه بسبب الإصابة، إلا أن النادي أعلن أنه سيقيم حالة فرينكي قبل أن يقرر مشاركته في اللقاء من عدمها، بينما خرج دي يونغ من التدريبات وهو يشعر ببعض الآلام.